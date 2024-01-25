В Германии проходит крупнейшая забастовка железнодорожников

Железнодорожники Германии снова начали забастовку — уже четвёртую с ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой "Русскую службу новостей Би-би-си".

Это самый затяжной индустриальный конфликт в этой сфере за всю современную историю страны. Машинисты требуют повышения зарплат и сокращения рабочих часов. В этот раз они намерены бастовать шесть дней. В прошлый раз — в начале января — акция продлилась три дня.

Власти Германии называют действия железнодорожников разрушительными и неразумными. Министерство транспорта предупреждает, что забастовка такой продолжительности грозит полностью парализовать сообщение.



По словам специалистов, одна шестидневная забастовка гораздо хуже, чем две акции по три дня. И хотя сама по себе она не станет причиной рецессии, но будет иметь долгосрочный разрушительный эффект для экономики Германии, которая и без того истратила много своего ресурса на фоне мировых событий последнего времени, особенно войны в Украине.

Аня Брукер, представительница Deutsche Bahn, главного оператора железных дорог Германии, отметила, что участвующие в забастовке грузовые перевозчики, среди прочего, обслуживают электростанции и нефтеперерабатывающие заводы.

"Deutsche Bahn Cargo сделает всё возможное, чтобы обезопасить цепочки поставок, но перебои, к сожалению, неизбежны", — сказала она.

Забастовка также коснётся пассажирского транспорта. С ноября прошлого года, когда машинисты в первый раз покинули свои рабочие места, сотни тысяч человек были вынуждены менять свои планы и искать альтернативные способы передвижения.

Серия забастовок организована крупнейшим профсоюзом железнодорожников Германии GDL.