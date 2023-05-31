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"Желаю вас увидеть и тогда готов умереть" - в семье репрессированного алматинца хранят его письма из Магадана
Родной дед и бабушка Ляйли Бейсембетовой были репрессированы в 1937 году. Деда, Сарсембая Бейсембетова осудили на двенадцать лет, как врага народа, отправив в далекий Магадан. Так и не дождавшись реабилитации, он умер в заключении. Бабушка Гулшахара (супруга Бейсембетова С.), выдержав все испытания тех времен вырастила детей и внуков одна. Скончалась на 83-м году жизни в Алма-Ате. О всех тяжестях, выпавших на долю семьи Бейсембетовых в те суровые времена, родные знают из рассказов бабушки.
Болат Кабдушев, заведующий кафедрой социальных дисциплин Алматинского университета энергетики и связи им. Г. Даукеева (супруг Ляйли Бейсембетовой), рассказал корреспонденту BaigeNews.kz, что занимается сбором архивных документов о жизни и деятельности Сарсембая Бейсембетова.
Уроженец Каркары
Сарсенбай Бейсембетов родился в 1897 году в поселке Карабулак Алматинской области. Он окончил Каракольскую сельскохозяйственную школу. Согласно архивным документам, отец Сарсембая занимался сельским хозяйством, был человеком среднего состояния. Уже в 19 лет Сарсембай Бейсембетов стал свидетелем и участником Каркаринского национально-освободительного восстания 1916 года.
"В народе оно известено как Албанское восстание. В дальнейшем, все сведения о восстании Сарсембай-ата предоставляет Мухтару Ауэзову и помогает встретиться с очевидцами народно-освободительного движения. Впоследствии писатель издает свою знаменитую книгу "Қилы заман", - рассказывает Болат Кабдушев.
На фото Сарсембай Бейсембетов (Фото предоставил Болат Кабдушев)
Карьера Сарсембая Бейсембетова начинается с должности сельского учителя. Затем в 1918–1919 годах он становится секретарем волисполкома в селе Жаланаш. В 1919 году Бейсембетов принимает активное участие в борьбе с белогвардейцами в Жаркентском уезде.
"Вся его жизнь и деятельность связаны с Семиреченской областью. Бабушка Гульшахара является дочерью предводителя восстания 1916 года, волостного управителя Аубакира Султанбекова. В 1937 году бабушку задержали на девятимесячный срок расследования, как супругу врага народа. Впоследствии ее отпустили на свободу за неимением доказательств. Хотя по документам она числится, как соучастница, которая скрывала антисоветские действия своего мужа", - говорит Болат Кабдушев.
Плодотворные годы
В 1918 году Сарсембай Бейсембетов, работает секретарем партийной ячейки Чиликской волости. В 1919 году становится секретарем Торайгырского сельсовета, в 1922 году он секретарь Актогайского волостного совета, а 1923-м - секретарь Жаркентского уездного комитета.
Партийная карьера Сарсембая Бейсембетова складывается удачно и в 1925 году он находится во главе партийного комитета Чуйского района. Спустя год становится заведующим организационным отделом Алматинского уездного комитета партии. В самый трагичный период в истории Казахстана - 1930-33 годы, Бейсембетов обвиняется в связи с баями и исключается из партии.
Правда спустя год ему возвращают партбилет и в октябре 1934 года назначают секретарем Қастекского райисполкома. С 1 января 1935 года Сарсембай Бейсембетов переезжает в Алматы и приступает к работе заведующим организационного отдела Алматинского облисполкома. В 1935-1937 годах работает заведующим организационным отделом, ответственным секретарем Алматинского облисполкома и ответственным исполнителем областного земельного управления.
В своей общественной деятельности Сарсембай Бейсембетов придавал большое значение ликвидации неграмотности, строительству школ, учебно-просветительскому делу. В 1933 году он инициировал открытие средней школы в селе Жаланаш, в 1934 году в колхозе Колбастау организовал строительство 8-комнатной школы и детского дома в селе Карабулак.
"Эти учреждения служат и по сей день. Сарсембай-один из тех, кто заботился об образовании молодежи Уйгурского, Нарынкольского районов. Наш дед был верным соратником известных политических деятелей - Ораза Жандосова, Ыдырыса Кошкунова, Абдоллы Розыбакиева", - отметил собеседник.
Суровые годы
Сарсембай Бейсембетов был арестован 28 августа 1937 года и осужден на 12 лет. Недолгое следствие и скорый суд признали партийца врагом народа. Его записали в активные члены контрреволюционной организации казахских националистов, созданной Оразом Жандосовым, участники которой, по мнению следствия, "пытались свергнуть Советскую власть в Казахстане силой вооруженного восстания, отделить ее от СССР и создать отдельное буржуазное казахское государство".
Отправленный отбывать наказание в Магадан, домой он так и не вернулся. После смерти Сталина, сын Сарсенбая - Жунусбек получил разрешение на встречу с отцом в Магадане. Домой вернулся с надеждой, что отца отпустят. Но неожиданно пришло известие о том, что на 54-м году жизни Сарсембай Бейсембетов скончался в тюрьме.
"По поводу его смерти ходят разные слухи. Друг, который был рядом с ним, написал, что Сарсенбай заболел. Но, родственники подозревают, что его убили, как свидетеля бесчинств, творившихся в те годы. По следственным делам Ораза Жандосова, можно убедиться, что все обвинения сфабрикованы, с целью сделать его врагом народа. В деле больше всех упоминается фамилия нашего дедушки. Ораз Жандосов, в своих показаниях говорит, о том, что кадровые вопросы решал Бейсембетов, и что он полностью ему доверял", - сказал Болат Кабдушев.
(Фото предоставлено Болатом Кабдушевым)
Многие родственники Сарсенбая Бейсембетова, спасаясь от царской власти, бежали в Китай еще в 1916-м году.
"По архивным данным отец дедушки тоже жил в Китае. Бабушка рассказывает, что во время царских репрессий была вынуждена остаться на родине, так как муж был большевиком. До конца своей жизни бабушка была авторитетным и властным человеком, которого все слушались. Она давала распоряжения, как и кому помочь. Сохранились все письма дедушки из Магадана, где он завещал бабушке и детям, продолжить благое его дело: помогать всем получать образование, одевать и кормить всех своих родственников", - вспоминает собеседник.
На фото сын Жунсубек с супругой Марией. (Фото предоставлено Болатом Кабдушевым)
Дома Сарсенбая ждала супруга Гулшахара, сын Жунусбек, дочь Матимхан (Матжан), которых он мечтал увидеть.
Письмо из Магадана
(Фото опредоставлено Болатом Кабдушевым)
"Добрый день, Мария, Матимхан, Жукен (Жунусбек). Как ваше здоровье и жизнь? День и ночь, когда думаю, вижу во сне, желаю увидеть вас вживую, и посмотрел бы на вас и тогда я готов умереть.
Сегодня 11 лет 10 дней со дня моего заключения. За это время многое изменилось, я прошел через многие трудности. Но, когда я увижу вас все забудется.
Жукен и Матжан, когда я уезжал от вас, я помню, какими маленькими вы были, а теперь Матжан вышла замуж, Жукен женился. Это означает, что я стар. Мое второе желание - увидеть внука.
Недавно мне приснился сон, как будто ко мне приехала Гулшахара, которую я дважды поцеловал во сне. Я думаю, она обязательно приедет...
Ваш отец. 7.09.1948 года".
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