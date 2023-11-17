Желание одно – победить: тренер сборной Казахстана о матче с Сан-Марино

Главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед Адиев на предматчевой пресс-конференции в преддверии матча против Сан-Марино заявил, что у его подопечных есть только одно желание – победить, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kff.kz.

Главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед Адиев отметил, что команда перед матчем находится в хорошем настроении.

"У нашей команды и страны желание одно – победить. Конечно, мы думаем о карточках, это нужно держать в уме. Определённые корректировки увидите. Но всё равно мы должны более уважительно отнестись к сборной Сан-Марино. Сборная, в любом случае, не получится классической. Так как у нас есть кадровые проблемы. Есть определенные перестановки. К сожалению, Зайнутдинов получил травму. В принципе, варианты игры с другим футболистом на этой позиции есть, поэтому сильно план менять мы не будем", - заявил Магомед Адиев.

Он отметил, что есть футболисты, которые побывали на просмотровом ознакомительном сборе.

"Много молодых игроков, есть другой защитник Асранкулов. Но, вот, Руслана мы оставили. Визы у него нет, на выезд он в любом случае не полетит. Но чтобы он был поближе к сборной, чтобы получил тонус", - сказал тренер.

По его словам, игра сборной будет без экспериментов.