Желание одно – победить: тренер сборной Казахстана о матче с Сан-Марино
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Главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед Адиев на предматчевой пресс-конференции в преддверии матча против Сан-Марино заявил, что у его подопечных есть только одно желание – победить, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kff.kz.
Главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед Адиев отметил, что команда перед матчем находится в хорошем настроении.
"У нашей команды и страны желание одно – победить. Конечно, мы думаем о карточках, это нужно держать в уме. Определённые корректировки увидите. Но всё равно мы должны более уважительно отнестись к сборной Сан-Марино. Сборная, в любом случае, не получится классической. Так как у нас есть кадровые проблемы. Есть определенные перестановки. К сожалению, Зайнутдинов получил травму. В принципе, варианты игры с другим футболистом на этой позиции есть, поэтому сильно план менять мы не будем", - заявил Магомед Адиев.
Он отметил, что есть футболисты, которые побывали на просмотровом ознакомительном сборе.
"Много молодых игроков, есть другой защитник Асранкулов. Но, вот, Руслана мы оставили. Визы у него нет, на выезд он в любом случае не полетит. Но чтобы он был поближе к сборной, чтобы получил тонус", - сказал тренер.
По его словам, игра сборной будет без экспериментов.
"Я минимизирую риски, потому что ответственность большая, вся страна смотрит матч сборной. Я предпринимаю те шаги, в которых я уверен", - сказал он.
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