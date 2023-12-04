Ждать ли казахстанцам повышения цен на хлеб в предстоящем году?

Неожиданный скачок цен на муку сразу в 13 регионах Казахстана, который случился в разгар сбора урожая пшеницы, напугал многих казахстанцев. Мнения экспертов тогда разделились: одни пророчили увеличение стоимости муки и, как следствие, хлебобулочных изделий, другие убеждали – ситуация под контролем. Что будет с ценами на хлеб узнал корреспондент ВaigeNews.kz.

К истории вопроса

Одномоментный скачок цен на муку ощутили на себе жители трех мегаполисов, а также 10 областях. Тогда эксперты заявили, что повышение цен – виновата погода, а именно – проливные осенние дожди, сменившие летнюю засуху.

В Минсельхозе предположили, что рост цен возможен, но тут же посоветовали не беспокоиться, так как неплохой урожай зерна, даже с учетом его не очень хорошего качества, дает надежду, что без хлеба люди не останутся: если к ожидаемым 16 миллионов тонн зерна урожая текущего года прибавить оставшийся прошлогодний урожай в размере трех миллионов тонн, то обеспечить страну хлебом очень даже реально.

С этими доводами согласился и руководитель Комитета аналитики Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов.

"Нет смысла делать долгосрочные планы, но в данный момент причин для увеличения стоимости муки нет. Другой момент, что никто не застрахован от повышения тарифов, например, увеличения стоимости электроэнергии, других", - сказал Карабанов.

По его приблизительным подсчетам, казахстанцам вполне хватит на продукты питания 1,7 миллионами тонн зерна, около четырех тонн необходимо на корма для животных и семена для будущего урожая.

"Из 11,3 миллиона тонн пшеницы этого года вполне может оказаться непригодной, но в остатке 6-6,5 миллиона тонн, прибавьте еще 3 миллиона тонн – вполне достаточно. Более того, значительно на ситуацию не повлияет и экспорт нашей пшеницы. Всего за границу мы отправляем не больше 6 миллионов тонн зерна – некритичная цифра для нас", - уверен Евгений Карабанов.

А вот с ценой на сам хлеб, считает эксперт, все не так просто. И дело не в стоимости пшеницы или муки. По его словам, на 500-граммовую булку хлеба уходит всего 155 граммов муки. В себестоимости хлеба мука занимает не более 30-35 процентов, намного больше уходит на электроэнергию, зарплату, налоги и другие расходы. Логично, что даже если случится неожиданный скачок стоимости муки, это на цене булки особо не скажется.

Оснований нет, но ситуация непростая

По словам производителей муки, конечно, ни летом, ни в начале осени никто не мог ожидать, что около 40 процентов всего собранного в этом году зерна будет признанно проросшим, то есть его отнесут в разряд неклассной пшеницы.

По словам аграриев Восточного Казахстана, ситуация по ним ударила сильно, но не критично.

"Мы не так много засеваем пшеницы, все равно приходится закупать в России, чтобы обеспечить бесперебойную работу нашим мукомольным предприятиям. Кстати, закуп российской пшеницы выходит дешевле, чем брать казахстанскую. В результате в прошлом году, а это с сентября 2022 по сентябрь 2023, мы почти полностью отработали только на российском сырье", - рассказал директор ТОО "Усть-Каменогорский мукомольный комбинат" Ерлан Нурбаев.

По его подсчетам, пшеница приходит к нам примерно по 110-112 тысяч тенге за тонну вместе с НДС, отечественная обойдется по 120 тысяч тенге – разница в цене очевидна. Поэтому он не видит причин для дальнейшего роста цен на зерновые, а соответственно, и на хлеб. К тому же продкорпорация в середине осени начала активную поставку удешевленного зерна в регионы, стабилизируя цены.

"Мы тоже участвуем в этой программе. Уже получили определенный объем пшеницы по фиксированной цене - 90 тенге за килограмм. Согласно меморандуму, продаем переработчикам муку по 130 тенге с НДС", - говорит Ерлан Нурбаев.

Кстати, согласны с ним и мукомолы из южных регионов Казахстана. В ЮКО, к примеру, уверены, что цена на хлеб расти не будет, возможно, даже снизится.

"Для снижения стоимости есть все предпосылки, даже если 40 процентов зерна нынешнего урожая признаны не очень хорошего качества, все равно для внутреннего потребления остается достаточное количества", - уверены мукомолы Южного Казахстана, которые, кстати, в отличие от коллег с Востока страны, везут пшеницу не из России, а скупают ее в Костанайской, Акмолинской и Карагандинской областях.

Однако не так хороши дела у аграриев – тех, кто непосредственно зерно выращивает, крестьяне ВКО вынуждены были обратиться за помощью к государству.

Дело в том, что, как сообщили в управления сельского хозяйства ВКО, общая уборочная площадь составила 640 тысяч гектаров, из которых 45 процентов, или 290 тысяч гектаров – это зерновые и зернобобовые культуры. На середину ноября текущего года было убрано чуть больше 90 процентов, однако серьезный урон понесли небольшие сельхозформирования, у которых до сих пор остается зерно неубранным. Например, в Уланском районе этот показатель достигает 14 процентов, а районе Алтай – 1-, в Шемонаихинском и Глубоковском районах – соответственно 3 и 2,5 процента.

"Может, кто-то скажет, что это немного. Но дело в том, что это небольшие хозяйства, которые потеряли урожай полностью. Возьмем Усть-Каменогорский сельский округ. Здесь из четырех тысяч гектаров убрали чуть больше половины – 2,2 тысячи гектаров, остальное – до сих пор в полях. А у ТОО "Иртыш" из 1200 гектаров повреждено 530 гектаров, такая же ситуация еще у не скольких хозяйств", - сообщил начальник Управления по защите общественных интересов прокуратуры ВКО Жандос Коныров.

Ситуация усугубляется еще и тем, что проросшая пшеница не подходит для реализации на муку, предприниматели несут серьезные убытки: семена, которые они закупали по 180 тенге за тонну, вынуждены реализовывать по 70 тенге.

"Считаю, что в регионе ожидается рост цен на зерновые и, как следствие, на муку. Уже на сегодня цена на зерно составляет 120-130 тенге за килограмм, хотя еще в августе она была по 90 тенге", – заявил Жандос Коныров.

Условия диктует рынок

Вместе с тем, мукомолы региона, наоборот, отмечают снижение цены на необходимый продукт. По их словам, значительно на ситуацию повлияло то, что стандартные рынки сбыта казахстанской муки – Узбекистан и Афганистан – снизили цены. Причиной может стать больше поступление российской муки на рынок.

"Уже сегодня мы спустили закупочные цены до 100 тенге на пшеницу третьего класса. Если раньше покупали по 120, то сейчас по 100 тысяч тенге за тонну. Чувствуем на рынке очень малую покупательскую активность. Этот взрыв цен, который произошел в сентябре-октябре, когда шла уборка, спровоцировал этот рост. Сейчас цены возвращаются назад, люди запаслись мукой, и сегодня продажи очень слабые. К тому же с нашей мукой этого урожая мы на экспорт не проходим. Сейчас есть другое опасение: если продолжится падение цены, то мы с дорогим сырьевым остатком, возможно, будем работать в убыток", - говорит Ерлан Нурбаев.

Пока прогнозов на конец года и начало следующего никто не делает, однако четко наблюдается всеобщее падение цен.