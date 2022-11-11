Жайна Шекербекова стала чемпионкой Азии по боксу

Фото: aimaqtv.kz

Казахстанская боксёрша Жайна Шекербекова одержала победу на Чемпионате Азии по боксу в весе до 54 килограммов, передает BaigeNews.kz. В финале казахстанка победила тайку Жутамас Житпонг со счетом 5:0.

Для Казахстана это второе золото в Аммане, где проходит континентальное первенство.

Ранее первую золотую медаль завоевала Алуа Балкибекова в весе 48 кг.