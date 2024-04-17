Жару и снег прогнозируют синоптики в Казахстане
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В Казгидромете сообщили, какой будет погода в ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"Большая часть территории республики будет находиться под влиянием обширного антициклона. Ожидаются прекращение осадков и повышение дневных температур воздуха. Лишь на крайнем севере, в восточных регионах и в горах юга-востока ожидается неустойчивый характер погоды. Здесь под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки (дождь, снег)", - говорится в сообщении.
По Казахстану в ночные и утренние часы прогнозируют туманы, днём - грозы. Усилится ветер.
Столбики термометров ночью покажут колебание температуры, а днём значительное повышение температуры на западе, юге - до 25-30 градусов, на севере страны - до 20-25 градусов, на юго-востоке - до 23-29 градусов.
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