Жару до +46 градусов прогнозируют в Казахстане
Сегодня, 12:35
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Сегодня, 12:35Сегодня, 12:35
92Фото: baigenews.kz
Повышение температуры до +40+46 градусов обещают синоптики в ближайшие дни в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
В ближайшие дни на территорию Казахстана начнут поступать теплые воздушные массы из районов Ирана.
“Не смотря на то, что в западных и северных регионах страны 25-26 июня ожидаются дожди, а в отдельных районах сильные дожди, уже к 27 июня жара придет и на север республики. Ожидается повышение дневных температур на севере Казахстана до сильной жары +35+38 градусов, на юге до очень сильной жары +40+46 градусов”, - говорится в сообщении.
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