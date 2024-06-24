Жару до +46 градусов прогнозируют в Казахстане

Повышение температуры до +40+46 градусов обещают синоптики в ближайшие дни в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

В ближайшие дни на территорию Казахстана начнут поступать теплые воздушные массы из районов Ирана.

“Не смотря на то, что в западных и северных регионах страны 25-26 июня ожидаются дожди, а в отдельных районах сильные дожди, уже к 27 июня жара придет и на север республики. Ожидается повышение дневных температур на севере Казахстана до сильной жары +35+38 градусов, на юге до очень сильной жары +40+46 градусов”, - говорится в сообщении.