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Жара в палатах достигла 30 градусов: в Атырау пациенты больницы просят принести им вентиляторы
Пациенты Атырауской областной больницы №2 жалуются на невыносимую жару в палатах, где температура достигает 30 градусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.
Пациенты спасаются от жары как могут: кто-то мокрым полотенцем обтирается, кто-то обмахивается старой газетой, а некоторые вынуждено взяли из дома вентиляторы. Одна из них - жительница Атырау Марина Шайхиева, которая попала в отделение ОРВИ областной больницы №2 с четырехмесячным ребенком прошлой ночью. Врачи диагностировали у малыша острый бронхит и рекомендовали стационарное лечение.
"Я бы не стала здесь находиться, если бы можно было лечить моего ребенка амбулаторно. У ребенка одышка, кашель сильный до посинения. Нужен постоянный контроль врачей. В палате находятся по трое, по четверо детей с мамами, стоит невыносимая духота. Дети постоянно плачут, мамы все измотаны. Многие из нас попросили из дома вентиляторы, но он просто гоняет горячий воздух. В конце коридора есть один кондиционер, но он не осиливает и не охлаждает все крыло второго этажа. Мы как будто заключены в душный плен. Сейчас термометр показывает 30 градусов, иногда достигает 39. Это какое-то издевательство над больными людьми. Боюсь в обморок упасть от жары. Кто может помочь нам? Находиться здесь невыносимо!" - возмущается женщина.
Пациентка говорит, что жара усугубляет болезнь.
По ее словам, детям, у которых и так повышенная температура тела, очень тяжело переносить такой внешний температурный режим.
"Мы просим медсестер рассказать об этом главному врачу, чтобы он хоть что-то предпринял, но в ответ они только пожимают плечами и разводят руками, мол, сами страдаем от жары каждый год. Нам сказали принести из дома вентиляторы, но сейчас мало у кого они есть. Мы просим неравнодушных помочь нам с вентиляторами", - посетовала женщина.
Редакция AtyrauPress отправила по этому поводу запрос руководству данного медучреждения, и вот что они ответили.
"Как вы знаете, с 5 июля в Атырауской области ощущается сильная жара, в наших палатах это тоже стало ощутимо. Сегодня в нашей больнице на всех блоках в коридорах установлены охлаждающие устройства, но из-за риска для здоровья детей мы не можем установить их в палатах. Просим мамаш отнестись с пониманием", - сказала заместитель главного врача Надя Ергалиева.
Отметим, с связи с аномальной погодой в Атырауской области сотрудники ДЧС рекомендуют находиться в прохладном помещении и без надобности не выходить на улицу. Между тем, как сообщалось ранее, на невыносимую жару в поезде пожаловались и пассажиры поезда Атырау - ст. им. Дины Нурпеисовой.
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