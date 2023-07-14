Жара отступит в ближайшие дни в Казахстане

Фото: newsarmenia.am

В ближайшие дни погода в Казахстане будет формироваться на фоне довольно глубокого черноморского циклона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

"Надвигающийся циклон обусловит дождливую погоду на большей части страны, он будет сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром. На западе, северо-западе и севере республики ожидаются временами сильные дожди", - обещают синоптики.

После кратковременного понижения дневных температур: