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Сегодня, 13:05
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226Фото: newsarmenia.am
Жара отступит в ближайшие дни в Казахстане
В ближайшие дни погода в Казахстане будет формироваться на фоне довольно глубокого черноморского циклона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
"Надвигающийся циклон обусловит дождливую погоду на большей части страны, он будет сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром. На западе, северо-западе и севере республики ожидаются временами сильные дожди", - обещают синоптики.
После кратковременного понижения дневных температур:
- на севере Казахстана ожидается повышение температуры воздуха от +20+25 до +25+33,
- на северо-западе от +18+30 до 25+33,
- в центре от +25+33 до +32+39,
- на юге от +25+35 до +35+42,
- на западе страны понижение температурного фона до +22+35,
- на востоке до +27+35,
- на юго-востоке страны резких изменений в температурном фоне не ожидается.
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