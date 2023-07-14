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newsarmenia.am Сегодня, 13:05
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Сегодня, 13:05
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Фото: newsarmenia.am

Жара отступит в ближайшие дни в Казахстане

В ближайшие дни погода в Казахстане будет формироваться на фоне довольно глубокого черноморского циклона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

"Надвигающийся циклон обусловит дождливую погоду на большей части страны, он будет сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром. На западе, северо-западе и севере республики ожидаются временами сильные дожди", - обещают синоптики.

После кратковременного понижения дневных температур:

  • на севере Казахстана ожидается повышение температуры воздуха от +20+25 до +25+33,
  • на северо-западе от +18+30 до 25+33,
  • в центре от +25+33 до +32+39,
  • на юге от +25+35 до +35+42,
  • на западе страны понижение температурного фона до +22+35,
  • на востоке до +27+35,
  • на юго-востоке страны резких изменений в температурном фоне не ожидается.
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Сегодня, 13:05
226
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