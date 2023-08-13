Жара, дождь и мокрый снег: каким будет понедельник для казахстанцев
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Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды по Казахстану на 14 августа, передаёт BaigeNews.kz.
На большей части РК ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на северо-востоке, востоке и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, в горных районах Алматинской области и области Жетысу ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, возможен град, шквал. По республике прогнозируется порывистый ветер. На северо-западе, в центре РК в ночные и утренние часы ожидается туман.
Днём на большей части Атырауской, Мангистауской, на юго-западе Западно-Казахстанской областей сохраняется сильная жара до 38°С.
В Атырауской, Мангыстауской, Жамбылской, Кызылординской областях, на юге, в центре Актюбинской, на юге Костанайской, в центре Карагандинской, на севере, в центре Алматинской, на севере, западе, юге, пустынных районах Туркестанской, на западе, юго-востоке, в центре Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На большей части Западно-Казахстанской, на западе Северо-Казахстанской, Акмолинской областей, на юге, западе области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность.
В большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
14 августа днём на западе, севере в Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду. Днём на большей части области сохраняется сильная жара 35-38 градусов.
На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза, днём град. Ночью и утром в центре области ожидается туман. В Караганде ночью и утром гроза.
Ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается туман.
Днём в горных районах области Жетысу ожидаются сильные осадк: дождь, мокрый снег. На юге, востоке, в горных районах области гроза, днём град, шквал. Ветер северо-восточный на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 метров в секунду.
Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.
На севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду.
Днём на юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара 37 градусов.
Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман.
Днём на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер северный порывы 15-20 метров в секунду. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.
На востоке, в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильные осадки: дождь, мокрый снег. На юге, востоке, в горных районах области ожидется гроза, днём град. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. В Алматы и Конаеве временами ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15 метров в секунду.
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