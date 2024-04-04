Жансая Абдумалик высказалась о будущей карьере

Известная казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик в интервью SPORT+ рассказала о завершении карьеры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"В этом году не планирую участвовать на турнирах. Скорее всего, пропущу сезон. Но окончательного решения завершать карьеру пока не приняла", — сказала Абдумалик.

Отметим, что последний турнир, в котором участвовала казахстанка был в сентябре 2023 года. Тогда Жансая вместе с Бибисарой Асаубаевой выступили на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (Китай), однако нашим шахматисткам не удалось завоевать на нем медали. Асаубаева заняла пятое место, Абдумалик — восьмое.