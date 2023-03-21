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Жанкош Тураров победил мексиканца и взял титул чемпиона мира
Непобеждённый казахстанский боксёр Жанкош Тураров завоевал титул чемпиона мира по версии IBO в первом полусреднем весе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".
Поединок 32-летнего казахстанца в Алматы и 33-летнего мексиканца Алехандро Менесеса, который впервые защищал титул IBO, был остановлен перед десятым раундом. У мексиканца открылось кровотечение, врач допустил боксёра, но команда Менесеса решила отказаться от продолжения боя.
Пояс Менесес завоевал сенсационно 4 апреля прошлого года — нокаутировал в Британии небитого проспекта Сэма Максвелла.
Титул IBO — пятый по престижности. Его не признают четыре ведущие боксёрские организации: WBA, WBC, WBO и IBF, поэтому стать абсолютным чемпионом мира можно и без пояса IBO.
Из известных чемпионов у IBO сейчас Александр Усик и Геннадий Головкин, из казахстанцев его также завоевывал Данияр Елеусинов, а в разные годы им владели такие звезды, как Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо (в 2009 году в весе Турарова), Леннокс Льюис, Владимир Кличко.
В со-главном событии Бекман Сойлыбаев техническим нокаутом в третьем раунде нанёс первое поражение в карьере филиппинцу Женелю Лаусе.
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