Жанкош Тураров победил мексиканца и взял титул чемпиона мира

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Непобеждённый казахстанский боксёр Жанкош Тураров завоевал титул чемпиона мира по версии IBO в первом полусреднем весе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Поединок 32-летнего казахстанца в Алматы и 33-летнего мексиканца Алехандро Менесеса, который впервые защищал титул IBO, был остановлен перед десятым раундом. У мексиканца открылось кровотечение, врач допустил боксёра, но команда Менесеса решила отказаться от продолжения боя.

Пояс Менесес завоевал сенсационно 4 апреля прошлого года — нокаутировал в Британии небитого проспекта Сэма Максвелла.

Титул IBO — пятый по престижности. Его не признают четыре ведущие боксёрские организации: WBA, WBC, WBO и IBF, поэтому стать абсолютным чемпионом мира можно и без пояса IBO.

Из известных чемпионов у IBO сейчас Александр Усик и Геннадий Головкин, из казахстанцев его также завоевывал Данияр Елеусинов, а в разные годы им владели такие звезды, как Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо (в 2009 году в весе Турарова), Леннокс Льюис, Владимир Кличко.

В со-главном событии Бекман Сойлыбаев техническим нокаутом в третьем раунде нанёс первое поражение в карьере филиппинцу Женелю Лаусе.