Жанибек Алимханулы сделал заявление о титульном бое в Казахстане

Чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы высказался о потенциальном бое со своим новым обязательным претендентом британцем Крисом Юбэнком-младшим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Накануне стало известно, что WBO поместила Юбэнка на первое место в своем рейтинге средневесов. Жанибек допустил, что провести такой поединок можно и в Казахстане, однако он предпочел бы устроить его в одной из столиц мирового бокса — Лас-Вегасе или Нью-Йорке.