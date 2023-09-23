  • 24 Сентября, 16:37
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Жанибек Алимханулы сделал заявление о титульном бое в Казахстане

Вчера, 13:34
АВТОР
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sports.kz Вчера, 13:34
Вчера, 13:34
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Фото: sports.kz

Чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы высказался о потенциальном бое со своим новым обязательным претендентом британцем Крисом Юбэнком-младшим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Накануне стало известно, что WBO поместила Юбэнка на первое место в своем рейтинге средневесов. Жанибек допустил, что провести такой поединок можно и в Казахстане, однако он предпочел бы устроить его в одной из столиц мирового бокса — Лас-Вегасе или Нью-Йорке.

"Если я буду драться в Казахстане, то на стадионе будет 50 тысяч болельщиков. В Казахстане тоже есть большие стадионы. Вопрос в том, почему я должен биться в Великобритании? Если он согласится сразиться со мной, это будет только Вегас или "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке!", — написал в Twitter Алимханулы.

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