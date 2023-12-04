Жанбота Алдабергенова завоевала "бронзу" этапа кубка мира по фристайл-акробатике

Лидер команды Казахстана по фристайл-акробатике Жанбота Алдабергенова стала третьей на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Бронзовую медаль ей принес результат 77,43 балла. Первое место осталось за Марион Тено из Канады - 99,05). Даниэль Скотт из Австралии показала второй результат - 88,47.

Данный ЭКМ стал первым в новом сезоне.