Жанбота Алдабергенова завоевала "бронзу" этапа кубка мира по фристайл-акробатике
Сегодня, 02:15
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Сегодня, 02:15Сегодня, 02:15
103Фото: olympic.kz
Лидер команды Казахстана по фристайл-акробатике Жанбота Алдабергенова стала третьей на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Бронзовую медаль ей принес результат 77,43 балла. Первое место осталось за Марион Тено из Канады - 99,05). Даниэль Скотт из Австралии показала второй результат - 88,47.
Данный ЭКМ стал первым в новом сезоне.
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