Жамишев поставил под сомнение эффективность работы "Казпочты"

Сегодня в Астане на совещании общественного совета "Самрук-Казына" под председательством Болата Жамишева обсудили деятельность "Казпочты", передает корреспондент BaigeNews.kz.

Вначале совещания Жамишев подчеркнул, что концепцию работы компании необходимо реформировать в соответствии с современными реалиями.

"Я думаю, что нам, кроме того, что мы обсудим, как обстоят дела ныне у "Казпочты", стоит обсудить и как видится ее работа в будущем. Потому что за эти 30 лет вырос объем государственных цифровых услуг, и это нужно принимать во внимание. Много появилось других организаций, которые оказывают почтовые услуги, при этом оказывают на более технологичном уровне, чем это делает "Казпочта". Выплата пенсий, что 30 лет назад и подвигло оставить "Казпочту" в госсекторе, сейчас пенсии выплачиваются на банковские карты. Если кому-то нужна наличка, речь идет только о развитии сети банкоматов, не о наличии каких-то касс. То есть очень многое поменялось", - сказал он.

По словам председателя правления АО "Казпочта" Асель Жанасовой, за 2022 год оператор доставил 3,5 млн единиц письменной корреспонденции, из них 475 тысяч - в села и 3 млн - в города.

"В 2022 году, если по объемам смотреть, по периодическим изданиям - это журналы и газеты - было отправлено 66 млн единиц, из них 45 млн экземпляров мы доставили до сел. Это значит, что до сих пор у нас в селах люди читают. Это связано с тем, что в некоторых селах у нас нет интернета и контент читают через печатные издание. Около миллиона клиентов, в основном, в сельских удаленных местах, получают пенсии и пособия", - отметила она.

Также глава Казпочты рассказала об убытках, которые несет компания в последние годы.

"При этом на содержание именно сельских отделений для того, чтобы мы могли оказывать социальные услуги, компания несет большую финансовую нагрузку. За 2022 году убыток по данному направлению составил 15,4 млрд тенге. При этом субсидии покрывают только 2,5 млрд тенге ежегодно. Объемы в среднем на 17% падают - и по газетам/журналам, и по письменной корреспонденции. Это связано с тем, что многие сервисы, особенно государственные, переходят на онлайн-формат. Тем не менее, чтобы довозить одну газету, мы все равно отправляем тот же транспорт, и затраты ежегодно растут. Это связано с инфляцией. Нам становится дороже себестоимость каждого направления", - сообщила она.

По городам также имеются убытки убытки, отметила Жанасова.

"На газеты и журналы у нас тарифы - 17 тенге нам оплачивают по доставке по городу. Сегодня даже проездной билет у нас дороже выходит. Из этих 17 тенге мы отдаем за доставку 10 тенге почтальону, и в компании остается 7 тенге. Нужно пересматривать эти механизмы", - сказала она.

Председатель правления почтового оператора признала, что последние пять лет они испытвают серьезные финансовые сложности, и показывают отрицательную прибыль.