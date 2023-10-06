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Жамиля Бакбергенова уступила в финале Азиатских игр в китайском Ханчжоу

Сегодня, 19:59
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olympic.kz Сегодня, 19:59
Сегодня, 19:59
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Фото: olympic.kz

Лидер команды Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова уступила в финале Азиатских игр в китайском Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсменка уверенно дошла до финала в весовой категории до 76 килограммов. 

В схватке за золотую медаль ей противостояла Айпери Медет кызы из Кыргызстана. Бакбергенова уступила ей со счетом 4:7.

Бакбергенова является трёхкратным призёром чемпионата мира (два "серебра", одна "бронза"). У Медет кызы в активе "серебро" и "бронза" ЧМ.

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