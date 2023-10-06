Жамиля Бакбергенова уступила в финале Азиатских игр в китайском Ханчжоу
Сегодня, 19:59
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Сегодня, 19:59Сегодня, 19:59
112Фото: olympic.kz
Лидер команды Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова уступила в финале Азиатских игр в китайском Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Спортсменка уверенно дошла до финала в весовой категории до 76 килограммов.
В схватке за золотую медаль ей противостояла Айпери Медет кызы из Кыргызстана. Бакбергенова уступила ей со счетом 4:7.
Бакбергенова является трёхкратным призёром чемпионата мира (два "серебра", одна "бронза"). У Медет кызы в активе "серебро" и "бронза" ЧМ.
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