Лидер команды Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова уступила в финале Азиатских игр в китайском Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсменка уверенно дошла до финала в весовой категории до 76 килограммов.

В схватке за золотую медаль ей противостояла Айпери Медет кызы из Кыргызстана. Бакбергенова уступила ей со счетом 4:7.

Бакбергенова является трёхкратным призёром чемпионата мира (два "серебра", одна "бронза"). У Медет кызы в активе "серебро" и "бронза" ЧМ.