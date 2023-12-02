Жамбылские полицейские пересели на электромобили

Жамбылские полицейские первыми в стране получили электромобили отечественного производства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Всего с начала года по поручению главы государства и при поддержке МВД РК и областного акимата сотрудники полиции получили 59 единиц служебных автомобилей. В том числе, ДП Жамбылской области первым в стране приобрел 25 электромобилей отечественного производства — экологический вид транспорта.

Новые машины оснащены современным оборудованием, установлены усилитель звука и рация. Через систему GPS централизованно отслеживается, в каком направлении движутся автомобили.