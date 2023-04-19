Жаловаться на соседей, использующих баллонный газ, призвали в Караганде

Карагандинцев призвали не заправлять бытовые газовые баллоны на АЗС и сообщать о соседях, использующих такой газ в многоэтажках, передаёт BaigeNews.kz.

О мерах безопасности при использовании газовых баллонов в быту рассказал на брифинге замглавы департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Карагандинской области Арман Абылкасымов.

"Согласно пункту 1 статьи 28 Закона РК "О газе и газоснабжении", заправка и розничная реализация сжиженного нефтяного газа в бытовых баллонах должна осуществляться строго в газонаполнительных станциях или пунктах, на которые возложена обязанность по обеспечению исправного технического состояния бытовых баллонов. В Караганде есть несколько аккредитованных предприятий", – сказал Абылкасымов.

АГЗС, нарушающие закон, будут привлекать к административной ответственности.

Наказывать будут и жителей. По правилам безопасности и согласно закону, эксплуатация газовых баллонов не допускается в зданиях выше двух этажей. Если обнаружат газовый баллон, хозяину квартиры грозит штраф в размере 7 МРП, за повторное нарушение – 10 МРП.

О нерадивых соседях карагандинцы могут сообщить в городскую жилищную инспекцию по телефону 42-11-05 или в ДЧС по номеру 112.

Как сообщил главный специалист Управления государственного пожарного контроля ДЧС региона Курмет Жумекенов, с начала года зафиксировано пять пожаров, случившихся из-за неправильной эксплуатации бытовых газовых баллонов. Три человека погибли, восемь пострадали.