Так в парламент приходить нельзя, это неуважение - депутат о презентации Водного кодекса

Депутат Бакытжан Базарбек на заседании мажилиса предложил коллегам написать жалобу на низкую подготовку вице-министра водных ресурсов и ирригации Болата Бекнияза по презентации проекта Водного кодекса, передаёт BaigeNews.kz.

"Самая слабая презентация которая когда-либо была среди всех законопроектов. Даже Строительный кодекс лучше презентовали, чем этот Водный кодекс. Вообще депутатам нужно подумать, чтобы написать жалобу на имя министра о таком низком качестве подготовки спикера - вице-министра водных ресурсов. Так в парламент приходить нельзя, это неуважение, это нервы", - сказал депутат.

Далее Бакытжан Базарбек задал вопрос о том, легитимен ли сам проект.

"Государственная экологическая экспертиза вообще была проведена на проект Водного кодекса? У меня есть ответ вице-министра экологии, согласно которому 20 марта 2023 года вынесено отрицательное заключение госэкологической экспертизы по проекту Водного кодекса. В 2024 году 16 января повторно внесли, но потом в связи с отсутствием общественных слушаний отозвали проект. То есть Водный кодекс фактически экологическую экспертизу по этому письму не прошёл. У меня есть заключение госэкологической экспертизы. Там нет положительного заключения, а просто согласование", - спросил депутат.

Вице-министр ответил, что общественные слушания по проекту нового Водного кодекса проведены в виде публичных обсуждений на портале. Получено около 20 замечаний, на которые ведомство ответило.

На презентации законопроекта присутствовали представили министерства экологии. Они сообщили о том, что 11 марта было представлено положительное заключение госэкспертиз на проект Водного кодекса.

"Согласно Экологическому кодексу общественные слушания нужно провести через местные исполнительные органы, привлекая общественность, а также путём внесения в портал. Вы в портал внесли, а общественные слушания не проводили. Зачем лгать тут перед общественностью? Вы так и скажите, мы общественные слушания не проводили", - сказал депутат Базарбек.

Вице-министр повторил, что общественные слушания проводились через портал.

Модератор презентации Серик Егизбаев сделал замечания депутату Базарбеку.

"Прошу немного уровень эмоций сбавить, давайте без крика разбираться, предметно. Почему вы говорите, что общественность не знает? Вы не можете за общественность всей республики отвечать. Истина как всегда посередине. Спокойно давайте. Мы здесь презентацию проводим", - сказал депутат Егизбаев.

Базарбек, в свою очередь, ответил, что Егизбаев вмешивается в его выступление.

"Дайте мне возможность выступить. Вы вмешиваетесь. Согласно экологическому кодексу вы должны провести общественные слушания. Вы должны уведомления отправлять, публикации должны быть. Этих мероприятий вы не проводили", - сказал Базарбек.

Вице-министр водных ресурсов Болат Бекнияз сообщил, что публикации были.