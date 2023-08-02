Зернохранилище лопнуло от удара молнии в Костанайской области
Сегодня, 19:55
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Сегодня, 19:55Сегодня, 19:55
169
169Фото: МЧС РК
Два зернохранилища обрушились на территории мельничного комплекса ТОО "Компания САЛАМАТ" в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл 1 августа около 21:50.
"Предположительная причина – удар молнии. Данный случай классифицируется как авария. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС региона.
На месте происшествия работают сотрудники департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК. После установления всех причастных лиц департаментом будет создана комиссия по расследованию аварии.
Результаты расследования обещают сообщить дополнительно.
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