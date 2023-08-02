  • 2 Августа, 20:35
  • BAIGENEWS

Зернохранилище лопнуло от удара молнии в Костанайской области

Сегодня, 19:55
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МЧС РК Сегодня, 19:55
169
Сегодня, 19:55
169
Фото: МЧС РК

Два зернохранилища обрушились на территории мельничного комплекса ТОО "Компания САЛАМАТ" в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 1 августа около 21:50. 

"Предположительная причина – удар молнии. Данный случай классифицируется как авария. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС региона.

На месте происшествия работают сотрудники департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК. После установления всех причастных лиц департаментом будет создана комиссия по расследованию аварии.

Результаты расследования обещают сообщить дополнительно.

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