Зерно может сгнить: аграрии Костанайской области просят объявить ЧС

Аграрии Костанайской области просят объявить ЧС. Зерно пропадает на полях из-за проливных дождей в регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 31 канал.

Фермеры не могут приступить к уборке урожая вот уже вторую неделю из-за затяжного дождя. По словам аграриев, почти весь хлеб теперь пойдет на корм домашним животным. Но даже его собрать пока не получается: непрекращающиеся дожди не дают технике выехать на поля.

"Идет прорастание зерна в колосе и в волках, кто свалил, и осыпание. Мы подсушим зерно, но в плане классности и семян это не решит проблему. То, что зерно пойдет пятым классом, это однозначно. На что его можно использовать – это, по сути, фуражный корм", - говорит председатель ТОО "Сельскохозяйственная опытная станция Заречное" Рустем Мулдатаев.

В связи со сложившейся ситуацией в регионе, аграрии просят властей объявить ЧС, чтобы помочь фермерам сохранить зерно.

"Мы сегодня хотим ходатайствовать, чтобы был решен вопрос с продкорпорацией о приеме этого зерна, сегодня как раз есть такая возможность пополнить фуражное зерно. У нас бывают ситуации, когда зерна фуражного не хватает для поддержки животноводства. В Управлении сельского хозяйства сообщили, что уборочная кампания действительно приостановлена, и пока убрано только 23 процента зерновых. Урожайность которых, к сожалению, была низкой, так как ранние посевы попали под засуху", - добавила учредитель "Азия Алтын" Светлана Михайленко.

Как отметили представители акимата, руководством области направлено в Министерство сельского хозяйства письмо о выделении дополнительно зимнего топлива для сушки влажного зерна.