Земляные валы и свыше 5 тысяч военных: Западно-Казахстанская область готовится к большой воде
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В Западно-Казахстанской области принимают меры по недопущению масштабных подтоплений. Группировка сил, сконцентрированных в регионе для проведения противопаводковых работ, превысила 6,3 тысячи человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт премьер-министра РК.
По поручению правительства мобилизованы все силы и средства для того, чтобы отвести большую воду от населённых пунктов и минимизировать ущерб от паводка.
В области задействовано свыше тысячи сотрудников МЧС, более 700 военнослужащих Нацгвардии, 600 – Минобороны.
К работам привлечены участники волонтёрских организаций. Задействовано 1,5 тысячи единиц техники, из которых 790 прибыли в ЗКО из других регионов страны.
Ключевая задача – защитить жителей и их дома от подтоплений.
Вдоль русел рек Жайык, Чаган, Деркул ведутся берегоукрепительные работы. Проведена укладка порядка 700 тысяч мешкотар и 3 710 тысяч тонн инертного материала. Земляные валы будут увеличены до 4-5 метров.
В Уральске открыты оперативно-эвакуационные пункты, в регионе работает "Горячая линия" – на нее поступило уже 512 звонков.
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