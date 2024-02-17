Земли стоимостью более 170 млн тенге вернули государству прокуроры в Жетысу

В области Жетысу благодаря прокурорам возвращены государству более 58 тыс га земель стоимостью свыше 170 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"Более 43 тыс га сельхозземель, стоимостью 90 млн тенге, возращены в Алакольском районе. Еще 15 тыс га пастбищ, стоимостью свыше 84 млн тенге в Каратальском районе. Указанные земли не осваивались и на протяжении длительного времени не использовались по назначению. По акту надзора прокуратуры земли возращены государству", — сообщили в прес-службе прокуратуры области.