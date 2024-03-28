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Земли стоимостью 42 млн тенге вернули государству в Акмолинской области

Сегодня, 17:02
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 17:02
Сегодня, 17:02
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Фото: pxhere.com

Земли, выданные иностранцу, вернули государству прокуроры в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Прокуратура Сандыктауского района провела анализ деятельности местных исполнительных органов на предмет законности соблюдения земельного законодательства.

"В нарушение Указа президента Казахстана о введении моратория, установлены факты предоставления иностранцам права временного землепользования на условиях аренды участков сельскохозяйственного назначения. По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора по решению суда в государственный фонд возращено 1,4 тысячи гектаров земли сельскохозяйственного назначения кадастровой стоимостью 42,5 миллиона тенге, незаконно выданные иностранному лицу", - сообщили в прокуратуре.

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