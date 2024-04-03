Земли на 2,4 млрд тенге вернули государству в Павлодарской области

Прокуратурой Павлодарского района в ходе проверки Отдела земельных отношений установлен факт незаконного предоставления частному лицу земельного участка стоимостью 2,4 млрд. тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

Земельный участок предназначался для нужд населения.

"По акту надзора землю вернули в судебном порядке. Участок для выпаса скота расположен в Шакатском сельском округе площадью 1,8 тыс. га, кадастровая стоимость которого составляет порядка 2,4 млрд. тенге", - говорится в сообщении.

Принятыми мерами восстановлены земельные права 1 500 сельчан.