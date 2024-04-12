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Земли на 170 млн тенге вернули в госсобственность в области Жетысу

Сегодня, 10:45
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 10:45
Сегодня, 10:45
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Фото: baigenews.kz

Прокурорами области Жетысу возвращены в государственный земельный фонд 114 участков общей площадью 155 га в Панфиловском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Жетысу.

"Указанные земли на протяжении длительного времени не осваивались и не использовались по целевому назначению. Кадастровая стоимость участков  составляет свыше 170 млн тенге.

По акту надзора прокуратуры уполномоченным органом за нарушения земельного законодательства земли возращены государству", - говорится в сообщении.

Всего за прошедший период текущего года возращено государству 53 тыс га земель на сумму более 500 млн тенге.

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