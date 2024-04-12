Земли на 170 млн тенге вернули в госсобственность в области Жетысу
Сегодня, 10:45
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Сегодня, 10:45Сегодня, 10:45
47Фото: baigenews.kz
Прокурорами области Жетысу возвращены в государственный земельный фонд 114 участков общей площадью 155 га в Панфиловском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Жетысу.
"Указанные земли на протяжении длительного времени не осваивались и не использовались по целевому назначению. Кадастровая стоимость участков составляет свыше 170 млн тенге.
По акту надзора прокуратуры уполномоченным органом за нарушения земельного законодательства земли возращены государству", - говорится в сообщении.
Всего за прошедший период текущего года возращено государству 53 тыс га земель на сумму более 500 млн тенге.