Землетрясения в Марроко: есть ли среди пострадавших казахстанцы
Сегодня, 16:45
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Сегодня, 16:45Сегодня, 16:45
147Фото: inbusiness.kz
Официальный представитель МИД на брифинге прокомментировал информацию о том, есть ли среди пострадавших во время землетрясения в Марокко казахстанцы, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"У нас есть посольство в Марокко. Там проживают более 30 граждан, включая сотрудников посольства и других казахстанцев. С ними все хорошо, никто не пострадал. Общаемся со всеми. Среди пострадавших и погибших нет граждан Казахстана", - сообщил Айбек Смадияров.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Атласских горах поздно вечером в пятницу к юго-западу от туристического центра Марракеша. Официальные лица говорят, что это — сильнейшее землетрясение за последнее столетие.
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