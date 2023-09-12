Землетрясения в Марроко: есть ли среди пострадавших казахстанцы

Официальный представитель МИД на брифинге прокомментировал информацию о том, есть ли среди пострадавших во время землетрясения в Марокко казахстанцы, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"У нас есть посольство в Марокко. Там проживают более 30 граждан, включая сотрудников посольства и других казахстанцев. С ними все хорошо, никто не пострадал. Общаемся со всеми. Среди пострадавших и погибших нет граждан Казахстана", - сообщил Айбек Смадияров.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Атласских горах поздно вечером в пятницу к юго-западу от туристического центра Марракеша. Официальные лица говорят, что это — сильнейшее землетрясение за последнее столетие.