Землетрясение в Марокко: почему Рабат принял помощь лишь от четырех стран

По данным министерства внутренних дел Марокко число погибших в результате разрушительного землетрясения выросло до 2681 человек. Более 2500 жителей получили травмы разной степени тяжести, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на euronews.

В страну прибывает международная помощь, но доставить ее в горные районы трудно.

"Несмотря на быстро увеличивающееся количество подтвержденных смертей, Рабат согласился привлечь к разбору завалов спасателей лишь из четырех "дружественных стран" — Испании, Великобритании, Катара и ОАЭ. Оказать помощь Рабату предлагали и другие государства — в том числе, США, Италия, Турция, Алжир и Франция, где живут около полутора миллионов граждан Марокко и французов марокканского происхождения. Власти королевства отказались от поддержки, сославшись на возможные сложности с "координацией", отсутствие которой может оказаться "контрпродуктивным"", - пишет издание.

Несмотря на отказ властей Марокко от прямой помощи, Франция выделила 5 млн евро неправительственным организациям, которые работают на месте трагедии.

Между тем марокканские военные и спасатели с трудом справляются с ситуацией: помощь до сих пор не добралась до отдаленных деревень в Атласских горах, доступ куда затруднен.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Атласских горах поздно вечером в пятницу к юго-западу от туристического центра Марракеша. Официальные лица говорят, что это — сильнейшее землетрясение за последнее столетие.