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Землетрясение в области Жетысу: аким провёл заседание оперативного штаба

Сегодня, 17:15
АВТОР
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акимат области Жетысу Сегодня, 17:15
Сегодня, 17:15
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Фото: акимат области Жетысу

После зарегистрированного землетрясения аким области Жетысу Бейбит Исабаев провёл заседание оперативного штаба, передаёт BaigeNews.kz.

По словам руководителя ДЧС региона Нурлана Бекбосынова, на территории области сила зафиксированного 4 марта землетрясения составила 2-3 балла. Оповещение населения произведено через различные каналы связи, без использования сирен.

По итогам предварительного мониторинга объектов жизнеобеспечения, гидротехнических сооружений, все они работают в штатном режиме, разрушений и жертв нет. 

Действуют пункты сбора населения и телефон горячей линии.

Аким области дал поручения руководству ДЧС, полиции, местным исполнительным органам по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и соблюдению алгоритма действий при ЧС.

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