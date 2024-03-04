Землетрясение в области Жетысу: аким провёл заседание оперативного штаба
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После зарегистрированного землетрясения аким области Жетысу Бейбит Исабаев провёл заседание оперативного штаба, передаёт BaigeNews.kz.
По словам руководителя ДЧС региона Нурлана Бекбосынова, на территории области сила зафиксированного 4 марта землетрясения составила 2-3 балла. Оповещение населения произведено через различные каналы связи, без использования сирен.
По итогам предварительного мониторинга объектов жизнеобеспечения, гидротехнических сооружений, все они работают в штатном режиме, разрушений и жертв нет.
Действуют пункты сбора населения и телефон горячей линии.
Аким области дал поручения руководству ДЧС, полиции, местным исполнительным органам по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и соблюдению алгоритма действий при ЧС.
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