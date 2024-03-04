Землетрясение в области Жетысу: аким провёл заседание оперативного штаба

После зарегистрированного землетрясения аким области Жетысу Бейбит Исабаев провёл заседание оперативного штаба, передаёт BaigeNews.kz.

По словам руководителя ДЧС региона Нурлана Бекбосынова, на территории области сила зафиксированного 4 марта землетрясения составила 2-3 балла. Оповещение населения произведено через различные каналы связи, без использования сирен.

По итогам предварительного мониторинга объектов жизнеобеспечения, гидротехнических сооружений, все они работают в штатном режиме, разрушений и жертв нет.

Действуют пункты сбора населения и телефон горячей линии.

Аким области дал поручения руководству ДЧС, полиции, местным исполнительным органам по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и соблюдению алгоритма действий при ЧС.