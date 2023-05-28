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pixels Сегодня, 13:49
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Сегодня, 13:49
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Фото: pixels

Землетрясение в Афганистане зафиксировали сейсмологи в Алматы

Сеть сейсмических станций "СОМЕ" зарегистрировала землетрясение с эпицентром в 833 километрах от Алматы, передаёт BaigeNews.kz

По данным сейсмологов подземные толчки зафиксированы на территории Афганистана.

"Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 28 мая 2023 года в 11 часов 50 минут 04 секунды алматинского времени (28 мая 2023 года в 05 часов 50 минут 04 секунды по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения 11.5. Магнитуда MPV 4.8", — говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО "Алматы".

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Сегодня, 13:49
163
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