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Землетрясение произошло в Алматинской области

Сегодня, 16:18
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 16:18
Сегодня, 16:18
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Фото: pxhere.com

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

"Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 16 октября в 13:32 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 64 километрах на северо-восток от Алматы на территории Казахстана (открытая местность, на восток от села Кырбалтабай Енбекшиказахского района)", - сообщили в ДЧС Алматинской области. 

Энергетический класс землетрясения 8.7. Магнитуда MPV 4.4. Глубина - 15 километров.

На территории Казахстана сведений об ощутимости не поступало.

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