Землетрясение произошло в Алматинской области

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

"Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 16 октября в 13:32 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 64 километрах на северо-восток от Алматы на территории Казахстана (открытая местность, на восток от села Кырбалтабай Енбекшиказахского района)", - сообщили в ДЧС Алматинской области.