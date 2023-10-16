Землетрясение произошло в Алматинской области
Сегодня, 16:18
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Сегодня, 16:18Сегодня, 16:18
230Фото: pxhere.com
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.
"Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 16 октября в 13:32 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 64 километрах на северо-восток от Алматы на территории Казахстана (открытая местность, на восток от села Кырбалтабай Енбекшиказахского района)", - сообщили в ДЧС Алматинской области.
Энергетический класс землетрясения 8.7. Магнитуда MPV 4.4. Глубина - 15 километров.
На территории Казахстана сведений об ощутимости не поступало.
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