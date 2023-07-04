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pxhere.com Сегодня, 22:27
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Сегодня, 22:27
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Фото: pxhere.com

Землетрясение произошло недалеко от Алматы

Сеть сейсмических станций МЧС РК зарегистрировала землетрясение близ Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"В 19:26 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 83 километрах на северо-восток от Алматы в Енбекшиказахском районе, в 25 километрах от села Тургень", - сообщили сейсмологи.

Энергетический класс землетрясения 8.2.
Магнитуда MPV 3.8.
Координаты эпицентра 43.30° с.ш. 77.93° в.д.
Глубина 15 километров.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

"Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, департамент полиции, Казселезащита, прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало", - уточнили в ДЧС.

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Сегодня, 22:27
203
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