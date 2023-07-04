Землетрясение произошло недалеко от Алматы

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Сеть сейсмических станций МЧС РК зарегистрировала землетрясение близ Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"В 19:26 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 83 километрах на северо-восток от Алматы в Енбекшиказахском районе, в 25 километрах от села Тургень", - сообщили сейсмологи.

Энергетический класс землетрясения 8.2.

Магнитуда MPV 3.8.

Координаты эпицентра 43.30° с.ш. 77.93° в.д.

Глубина 15 километров.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.