- 72-летняя бегунья стала первой казахстанкой, преодолевшей традиционный многодневный пробег в США 09.05.2023 253
- Землетрясение произошло недалеко от Алматы 09.05.2023 330
- Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана 09.05.2023 341
- Двоих человек спасли за день в горах Алматы 09.05.2023 470
- Марафонец погиб во время массового забега в Алматинской области 09.05.2023 489
- Аким ВКО поздравил ветеранов с Днём Победы 09.05.2023 372
- Нурбек Оралбай вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу в Ташкенте 09.05.2023 358
- Газовоз опрокинулся в Жетысуской области 09.05.2023 386
- Токаев провёл обстоятельный разговор с Путиным 09.05.2023 711
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 1344
- В Кокшетау подросток пыталась спрыгнуть с 12 этажа 09.05.2023 490
- На пепелище в Петропавловске погорельцы собирают остатки нажитого 09.05.2023 470
- Двухлетний ребёнок выпал из окна 7 этажа в Караганде 09.05.2023 486
- Акорда опубликовала фото Токаева с Парада Победы в Москве 09.05.2023 508
- Военнослужащие и ветераны почтили память павших героев в Астане 09.05.2023 408
- Школьник из Семея разработал бесконтактную медицинскую карту 09.05.2023 687
- Машинист крана госпитализирован в Астане после падения стрелы 09.05.2023 483
- Приём заявок по программе "Алматы жастары" стартует 15 мая 09.05.2023 445
- Снижать использование личного транспорта намерены в Астане 09.05.2023 670
- История одной закупки: Мошкара загрызает туркестанцев 09.05.2023 915
- Как алматинцы празднуют День Победы 09.05.2023 886
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 751
- Вылетающие из Актау рейсы переносят из-за плохой погоды 09.05.2023 479
- Государственный советник возложил цветы к памятнику Рахимжана Кошкарбаева в Астане 09.05.2023 654
- Астану накрыл смог в День Победы 09.05.2023 763
- Елена Рыбакина уступила в номинации "Прорыв года" теннисисту из Испании 09.05.2023 665
- Не дай Аллах такому повториться - Халық Қаhарманы Абдыгали Каймолдин поделился воспоминаниями о войне 09.05.2023 524
- Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза Маншук Маметовой 09.05.2023 498
- Жители Караганды нашли червей в воде из-под крана 09.05.2023 640
- Работу над приквелом "Игры престолов" остановили из-за забастовки сценаристов 09.05.2023 585
- Почему в Костанае пахнет дымом и появился смог, рассказали в ДЧС 09.05.2023 591
- Останки 14 незахороненных солдат Второй мировой войны вернули в Казахстан 09.05.2023 633
- Стало известно, кто из сборной Казахстана поедет на ЧМ-2023 по хоккею в Латвию 09.05.2023 729
- 72-летняя костанайская бегунья стала первой казахстанкой, преодолевшей традиционный многодневный пробег в США 09.05.2023 979
- Самолёт FlyArystan совершил вынужденную посадку в Атырау 09.05.2023 1023
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём Победы 09.05.2023 541
- Бурёнка из Казахстана попала в модный журнал Vogue 09.05.2023 1333
- Создан Географический совет тюркских государств 09.05.2023 622
- В Актау автомобиль загорелся после ДТП 09.05.2023 567
- В Астане перекроют участки двух улиц на левобережье 09.05.2023 613
- Роман Костомаров опубликовал первый после госпитализации пост в соцсетях 09.05.2023 1088
- Почётное консульство Казахстана открылось в грузинском городе Гори 09.05.2023 809
- Разработка угольного разреза уничтожила пастбища в Костанайской области 09.05.2023 693
- Сотрудника Google нашли мёртвым под окнами офиса компании 09.05.2023 1039
- Причиной пожара на Медеу стал человеческий фактор 08.05.2023 943
- Борьба с комарами и мошкой: аким Павлодарской области совершил облёт поймы Иртыша 08.05.2023 672
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 698
- Кровью и нокдауном завершился бой казахстанца и узбекистанца в Ташкенте 08.05.2023 1161
- В Павлодаре потушили пойму Иртыша 08.05.2023 621
- Сильный ветер и опасность пожаров: какой будет погода в Казахстане 9 мая 08.05.2023 653
- Влюблена в жизнь: 101-летняя ветеран из Петропавловска рассказала о секрете долголетия 08.05.2023 883
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 685
- Пожары охватили несколько регионов России: горит минимум 60 тысяч гектаров леса 08.05.2023 854
- В КНБ отреагировали на слухи о перекрытии участка кыргызской автодороги 08.05.2023 688
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 752
- Казахстан выиграл первую дуэль у Узбекистана на ЧМ по боксу в Ташкенте 08.05.2023 923
- Пожар на Медеу удалось локализовать спустя 18 часов 08.05.2023 1142
- Трогательный концерт устроили военные под окнами у ветерана в Астане 08.05.2023 861
- Дым от пожара накрыл часть Павлодара: горит пойма Иртыша 08.05.2023 808
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 785
- "Казахский Ломаченко" стартовал с победы на ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте 08.05.2023 1008
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 953
- Полицейского подозревают в распространении "синтетики" в Костанае 08.05.2023 858
- Мирзиёев объявил о досрочных выборах президента Узбекистана 08.05.2023 864
- Видео жестокого избиения подростка в Кызылординской области оказалось фейком 08.05.2023 974
- Пожарный погиб во время тушения огня на Медеу в Алматы 08.05.2023 1369
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 757
- Я не сломаюсь: Бибосынов прокомментировал вылет с чемпионата мира в Ташкенте 08.05.2023 782
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 998
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 4307
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 772
- 11-летняя казахстанка стала чемпионкой турнира по теннису в Каталонии 08.05.2023 1392
- Крупный пожар на окраине Петропавловска удалось потушить 08.05.2023 763
- Казахстанский армрестлер эффектно победил 160-ти килограммового американца 08.05.2023 1379
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 791
- Елена Рыбакина стала шестой ракеткой мира 08.05.2023 869
- Токаев примет участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 781
- Сирия спустя 12 лет вернулась в Лигу арабских государств 08.05.2023 1095
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 1667
- IBA дала ответ о пересмотре результата скандального боя Бибосынова на ЧМ-2023 08.05.2023 1893
Вчера, 22:42
330
330Фото: inform.kz
Землетрясение произошло недалеко от Алматы
9 мая 2023 года в 12 часов 12 минут по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ТОО СОМЭ МЧС РК.
"Эпицентр землетрясения расположен в 283 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения – 10.0. Магнитуда MPV – 4.5. Координаты эпицентра: 41.13° с.ш., 78.90° в.д. Глубина – 5 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет", – говорится в сообщении.
Поделитесь:
-
Trend news
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 1325
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 784
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 997
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 4297
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 789
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 1512
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 1310
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 1629
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 1510
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 8280
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 1174
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 1363
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 1943
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 1947
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 1243
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 1171
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 1250
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 1612
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 1787
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 1344
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 2067
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 2434
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 1681
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 2061
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 1995
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 1955
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 2451
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 17988
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3061
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 1985
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 2055
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 2323
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 2220
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 1975
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 5053
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 1864
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 2013
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 12651
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 2211
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 1954
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 2109
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 2006
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 2988
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 4038
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 2732
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 2043
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 2650
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 2478
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 3933
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 3119
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 2390
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 7665
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 4050
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 2558
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 2326
- Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи 26.04.2023 31375
- Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые 26.04.2023 3752
- Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области 26.04.2023 2967
- Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе 26.04.2023 3255
- В МВД отреагировали на скандальное интервью "бывшей токал" Болата Назарбаева 25.04.2023 7223
- Бывший режиссёр "Ирины Кайратовны" женился на актрисе 25.04.2023 3117
- Обрушение трубы ТЭЦ: в Петропавловске идёт суд над бывшим руководством теплоцентрали 25.04.2023 2637
- "Мы сотрудничаем с Афганистаном" - правительство Казахстана ждёт афганских бизнесменов в гости 25.04.2023 2576
- Экс-главе ДКНБ Алматы вынесли приговор 25.04.2023 2856
- Тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Павлодаре 25.04.2023 2782
- Смерть в салоне красоты: мастер из Китая работала в Усть-Каменогорске без лиценции и не имела медобразования 24.04.2023 4304
- 15-летний школьник на авто задавил ребёнка в Алматинской области 24.04.2023 2790
- "Это не ваша война": МИД о вступившем в ЧВК "Вагнер" казахстанце 24.04.2023 2768
- Две женщины выбросились из окна жилого комплекса в Актобе 24.04.2023 4036
- В розовых туфлях пришли в правительство канадские политики, чтобы поддержать жертв бытового насилия 24.04.2023 2621
- Антикор выявил ряд нарушений в сфере земельных отношений Алматы 24.04.2023 2868
- В ОАЭ отменили концерт Jah Khalib 24.04.2023 4463
- Юриста "АрселорМиттал Темиртау" нашли убитой в сгоревшей квартире 23.04.2023 8213
- 13-летний астанчанин перепел Димаша Кудайбергена на Qazaqstan Дауысы 23.04.2023 56658
- В жутком ДТП в Туркестанской области погибли три человека 23.04.2023 3174
- Димаш Кудайберген похвастал перед подписчиками своим вдохновением 23.04.2023 4736
- Не будет интернета: новый фейк напугал павлодарцев 23.04.2023 7625
- Преступная группа вымогала 15 тысяч юаней у бизнесмена в Жетысу 23.04.2023 3017
- По делу о миллиардных хищениях на ТЭЦ Тараза вынесли приговор 22.04.2023 3187
- В Шымкенте десятилетний мальчик выжил после удара током и перенёс 19 операций 22.04.2023 3403
-
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 749
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 697
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 683
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 751
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 953
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 755
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 771
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 1665
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 1036
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 1267
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 1336
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 1319
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 1453
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 1237
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 1722
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 1395
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 1749
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 1410
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 1582
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3061
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 1862
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 2091
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 2384
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 2761
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 2689
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 3186
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 3472
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 3074
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 3328
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 3389
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 3535
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 3501
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 3423
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 3648
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 3906
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 3876
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 5397
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 4504
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 4786
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 4755
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 5502
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 4686
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 4435
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 4768
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 7869
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 5055
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 4855
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 4500
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 4911
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 4369
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 4601
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 4877
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 5457
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 4669
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 4658
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 4867
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 4452
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 5502
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 4365
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 4895
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 5480
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 5010
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 4584
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 5028
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 4986
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 4722
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 4986
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 5319
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 5837
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 5574
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 4719
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 5573
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 5096
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 5615
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 5029
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 4972
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 4887
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 4943
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 5348
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 5748