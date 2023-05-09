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inform.kz Вчера, 22:42
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Вчера, 22:42
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Фото: inform.kz

Землетрясение произошло недалеко от Алматы

9 мая 2023 года в 12 часов 12 минут по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ТОО СОМЭ МЧС РК.

"Эпицентр землетрясения расположен в 283 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения – 10.0. Магнитуда MPV – 4.5. Координаты эпицентра: 41.13° с.ш., 78.90° в.д. Глубина – 5 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет", – говорится в сообщении.

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Вчера, 22:42
330
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