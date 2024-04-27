Землетрясение произошло на территории ВКО
Сегодня, 13:11
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Сегодня, 13:11Сегодня, 13:11
117Фото: pixabay
На территории Казахстана сейсмологи зафиксировали землетрясение, передаёт BaigeNews.kz
Сеть сейсмических станций "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК зарегистрировала подземные толчки 27 апреля в 7:44 в Восточно-Казахстанской области.
"Эпицентр землетрясения расположен в 915 км на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.7. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 49.27° с.ш. 84.91° в.д. Глубина 20 км", — говорится в сообщении.
Уточняется, что на территории Казахстана ощутимости нет
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