Землетрясение произошло на территории ВКО

На территории Казахстана сейсмологи зафиксировали землетрясение, передаёт BaigeNews.kz

Сеть сейсмических станций "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК зарегистрировала подземные толчки 27 апреля в 7:44 в Восточно-Казахстанской области.

"Эпицентр землетрясения расположен в 915 км на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.7. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 49.27° с.ш. 84.91° в.д. Глубина 20 км", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории Казахстана ощутимости нет