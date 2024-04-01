Землетрясение ощутимостью в 2 балла зафиксировали близ Алматы

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК в 11:14 зарегистрировано землетрясение, эпицентр расположен в 308 км на западе от г.Алматы на территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 5.3. Координаты эпицентра 42.77° с.ш. 73.18° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): п.Мерке Жамбылской области 2 балла", - сообщили в МЧС.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Проводится мониторинг.