Землетрясение ощутимостью в 2 балла зафиксировали близ Алматы
Сегодня, 11:44
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Сегодня, 11:44Сегодня, 11:44
85Фото: baigenews.kz
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК в 11:14 зарегистрировано землетрясение, эпицентр расположен в 308 км на западе от г.Алматы на территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
"Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 5.3. Координаты эпицентра 42.77° с.ш. 73.18° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): п.Мерке Жамбылской области 2 балла", - сообщили в МЧС.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Проводится мониторинг.
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