Землетрясение ощутили жители Алматы
Сегодня, 22:57
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Сегодня, 22:57Сегодня, 22:57
109Фото: baigenews.kz
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 13 июня 2024 года в 22 час 25 мин Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
“Эпицентр землетрясения расположен на территории Казахстана на границе с Кыргызстаном в 34 км на юге-восток от г.Алматы. Сведения об ощутимости (по шкале ): г.Алматы 1,6 балла, Талгар -1,4 балла”, - говорится в сообщении.
По данным ведомства, жертв и разрушений нет.