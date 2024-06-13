Землетрясение ощутили жители Алматы

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 13 июня 2024 года в 22 час 25 мин Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

“Эпицентр землетрясения расположен на территории Казахстана на границе с Кыргызстаном в 34 км на юге-восток от г.Алматы. Сведения об ощутимости (по шкале ): г.Алматы 1,6 балла, Талгар -1,4 балла”, - говорится в сообщении.

По данным ведомства, жертв и разрушений нет.