Землетрясение ощутили в Алматы

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 10 апреля в 19:56 зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

Эпицентр расположен в 484 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая - афтершок.

Энергетический класс землетрясения 13.6.

Магнитуда MPV 6.0.

Координаты эпицентра 41.37° с.ш. 82.23° в.д.

Глубина 10 километров.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы - 2 балла, Кегенский, Райынбекский районы - 3 балла.