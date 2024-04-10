Землетрясение ощутили в Алматы
Сегодня, 20:10
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Сегодня, 20:10Сегодня, 20:10
133Фото: pxhere.com
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 10 апреля в 19:56 зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.
Эпицентр расположен в 484 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая - афтершок.
Энергетический класс землетрясения 13.6.
Магнитуда MPV 6.0.
Координаты эпицентра 41.37° с.ш. 82.23° в.д.
Глубина 10 километров.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы - 2 балла, Кегенский, Райынбекский районы - 3 балла.
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