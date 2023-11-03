Земельный скандал разгорается в Павлодаре

В Павлодаре владельцы дачных участков, которые понадобились местным чиновникам для прокладки трамвайных путей, требуют выплаты достойной компенсации за землю. Люди говорят, акимат в буквальном смысле отбирает их шесть соток за бесценок, учитывая, что дачи расположены в шаговой доступности от нового микрорайона. В акимате заявляют, что цена за землю устанавливается рыночная, но горожане не согласны и конфликты доходят до судов, где жители остаются в проигрыше, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Микрорайон "Достык" в Павлодаре еще в процессе возведения и многие владельцы дачных участков, свыклись с мыслью, что со своей землей им придется попрощаться. Чего не скажешь об их соседях, куда бульдозеры, сносящие все на своем пути, заезжать не должны были. Однако, по словам людей, в декабре 2022 года они стали получать уведомления, о том, что на месте их шести соток дома строить не будут, а проведут трамвайные пути.

Иван Калашников представляет интересы своей дочери. Говорит, дедушка, который отдал землю своей внучке, купил дачу вдоль улицы Камзина после того, как его землю забрали под строительство многоэтажек.

"Эту дачу вдоль улицы Камзина подарили моей дочери несовершеннолетней. Изначально у деда была дача, где сейчас новый микрорайон "Достык". Там у него тоже изъяли землю и после он купил новую. И многие соседи также переехали сюда с дач, где теперь "Достык". У нас сосед слева, он только построил дом, и каждый год и спрашивал, второй раз не отберут ли землю, именно здесь по улице Камзина. В ноябре 2022 года он поставил столбы электричества, отдал почти миллион тенге, чтобы протянуть, а в декабре мы все уже получили уведомление. При этом, нам еще говорили, что при расширении улицы Камзина максимум могут все же забрать часть нашей дачной земли, полтора-два метра, но не более", - говорит Иван Калашников.

С акимата Ивану Калашникову предложили три с половиной миллиона тенге, а независимые оценщики насчитали почти пять с половиной миллионов. В итоге чиновники подали в суд, где назначили свою оценку, которая выдала и вовсе 3 миллиона тенге. По решению определили то, что изначально предлагали в акимате.

Аналогичная ситуация и других жителей. Антон Фелькер теперь бегает по судам в интересах своей мамы. Говорит, на участке вблизи города рос он сам, после внуки мамы. Удобное расположение - главное преимущество земли, было еще до того как напротив стали возводить "Достык". А после того, как начали строить микрорайон, 6 соток намного выросли в цене, превратившись в лакомые куски для развития бизнеса. Но теперь их семья вынуждена отдать все за бесценок, отмечает Антон.

"Акимат оценил территорию изначально в 2 миллиона 500 тысяч. Мы наняли независимую организацию, нам оценили почти в 6 миллионов. Суд это не учел, назначил свою экспертизу. Экспертиза от суда дала оценку 3 миллиона 700 тысяч. И это без учета зеленых насаждений, так как ссылаются, что устарела методика оценки зеленых насаждений. Хотя эта сумма могла быть и больше, если бы учитывались зеленые насаждения. На дачном участке есть домик, душ, погреб, скважина, туалет, все есть. И вот такая сумма", - говорит Антон Фелькер.

Другой владелец дачи вдоль улицы Камзина Усман Хайхароев. Он уже во второй раз сталкивается с изъятием земель для нужд государства. Ранее у него было кафе, излюбленное место водителей общественного транспорта. Располагалось оно на землях садоводства и когда чиновники затеяли возводить новый микрорайона "Достык", его земля одной из первых попала под изъятие. Были долгие споры, судебные тяжбы. Мужчина просил предоставить ему равноценный участок, чтобы и дальше заниматься бизнесом. Закончилось тем, что просто выплатили 42 миллиона тенге.

Вырученные деньги от кафе Усман Хайхароев решил потратить на строительство СТО. Купил дачный участок неподалеку, вдоль улицы Камзина. Успел пока только залить армированный фундамент. Говорит, в глубину на полтора метра. Причем, на встречах с чиновниками также слышал, что возможно потребуется полтора-два метра от участка для расширения дороги и исходя из этого стройку затеял подальше. В итоге отбирают все.

"Сейчас чиновники решили, что вдоль улицы Камзина будут идти трамвайные пути. Я уже не стал спорить, просто говорю, чтобы дали мне равноценный участок, либо выплатили все, что я затратил. Под СТО на сегодня я залил фундамент, на это ушло 7 миллионов. Сюда еще приплюсовать стоимость самого участка. С акимата сперва 7 с половиной миллионов мне предложили, я отказался. 10 миллионов дайте. Сделал оценку, которая показала, что участок стоит столько денег. Акимат обратился суд, суд вообще срубил до 3 с половиной миллионов. Два суда прошли, в одни ворота. В Верховный суд отправил, вообще не приняли жалобу. Нам чужого не надо, у государства не просим, наше просто отдайте, все, что мы затратили", - рассказывает Усман Хайхароев.

Все владельцы дачных участков в один голос твердят, от акимата им предлагают далеко не рыночную стоимость их земли. Некоторые жалуются, что не берут в оценку домики, другие говорят про насаждения. Люди не против ни нового микрорайона, ни трамвайных путей, но требуют справедливости.

"В целях строительства трамвайных путей в микрорайоне "Достык" местным исполнительным органом города Павлодара начата процедура изъятия земельных участков для государственных нужд в отношении 108 земельных участков. На сегодня по 29 земельным участкам процедура изъятия завершена, по 79 участкам, материалы в работе. В среднем рыночная стоимость составляет от миллиона тенге и выше. Рыночная стоимость зависит от строения, насаждений, которые имеются на земельном участке. Есть такие случаи, когда собственники не согласны с суммой компенсации, поэтому материалы передаются в суд и там решается", - сообщили в отделе земельных отношений города Павлодара.

Приступить к прокладке трамвайной ветки намерены в ближайшем будущем, при этом сроки у отдела земельных отношений по изъятию участков не определены. Отрабатывают поэтапно и так или иначе изымут все - для нужд государства.