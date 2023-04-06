Земельные участки в Казахстане будут предоставлять в онлайн-режиме

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Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений". Теперь, согласно документу, предоставлять земельные участки в Казахстане будут в онлайн-режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.

В электронном формате оформлять земельные участки будут в черте столицы, городов республиканского, областного и районного значения. Там исключат институт земельной комиссии и разработку и утверждение земельно-кадастрового плана уполномоченными органами.

Права на землю появятся в публичной кадастровой карте, отображающей цифровую информацию из земельного, правового, градостроительного кадастров Казахстана и иных сведений госорганов.

Идентификационным документом на земельный участок, расположенный на землях городов республиканского значения, столицы, городов областного (за исключением территории, переданной в их административное подчинение) и районного значения, является кадастровый паспорт объекта недвижимости.

Также поправки вносятся в порядок изменения целевого назначения земельного участка и в условия предоставления земельных участков в зависимости от запрашиваемого целевого назначения.

Полный текст поправок по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений опубликован здесь.