Зелёное будущее Казахстана: вытеснят ли ТЭЦ ветровые и солнечные электростанции

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Завершающийся отопительный сезон стал не самым простым. В некоторых регионах износ угольных ТЭЦ, вырабатывающих свет и тепло, достиг критической отметки. Государство уже выделяет немалые средства на их ремонт, будет увеличиваться тариф на коммунальные услуги, чтобы срочно исправить ситуацию. Тем временем, параллельно Казахстан развивает зелёную энергетику, строит ветровые и солнечные электростанции. Корреспондент BaigeNews.kz вместе с экспертами попытался выяснить, возможно ли взять и отказаться от угольных ТЭЦ в обмен на современные экологичные источники света и тепла.

В Концепции перехода Казахстана к зелёной экономике и Стратегии Казахстан-2050 обозначена цель — довести долю альтернативных и возобновляемых видов энергии в энергетическом балансе страны до 50% к 2050 году. То есть, это с учётом строительства не только ветровых, солнечных, гидроэлектростанций, относящихся к возобновляемым источникам, но и атомной электростанции, которая относится к альтернативным источникам.

Сегодня в Казахстане, по данным Министерства энергетики РК, действует 132 объекта возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Их общая установленная мощность превышает 2,5 гигаватта. Лидерами среди объектов ВИЭ являются ветровые электростанции — их в Казахстане уже 49 (общая мощность 1107,4 мегаватта), на втором месте по количеству — солнечные электростанции (их 43, общая мощность 1148 мегаватт). Также в стране работает 37 гидроэлектростанций (мощность 266 мегаватт) и 3 биогазовые электростанции (мощность — 1,77 мегаватт). Их доля в производстве электроэнергии в Казахстане в 2022 году составила 4,53%, а это - 5,11 миллиардов кВтч.

Генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана Алмат Кабыкенов считает нынешние показатели весьма достойными.

"Учитывая темпы строительства и существующую долю ВИЭ можно не сомневаться, что заявленные цели будут достигнуты, задача будет выполнена. Мы уже достигли отметку в 4% в общем энергобалансе страны. Плюс к этому, в Казахстане ежегодно проводят аукционы для ВИЭ. В прошлом году был рекорд — свыше 460 мегаватт было разыграно. Это показывает, что объёмы аукционов ежегодно увеличиваются", - сказал Алмат Кабыкенов.

По итогам 2022 года стало известно о компаниях, которые будут реализовывать крупные проекты в сфере ВИЭ. Было подписано межправительственное соглашение с французской компанией Total на строительство ветровой электростанции мощностью один гигаватт. Было также подписано соглашение с компаниями AcwaPowerCompany и Masdar.

"Суммарно это принесёт более трёх гигаватт электроэнергии, вырабатываемой ВИЭ. Это позволит к 2030 году достичь доли ВИЭ в производстве электроэнергии до 15%", - уверен Кабыкенов.

Опыт Нидерландов

Если Казахстан ставит перед собой цель по достижению 50% уровня ВИЭ и альтернативных источников в электроэнергетике к 2050 году, то Нидерланды к этому же времени планируют на 100% перейти на ВИЭ, забыв про газ и уголь.

Сейчас в Нидерландах 15% всей энергии вырабатывается из ВИЭ (4,5 гигаватт), и в ближайшие 30 лет европейская страна хочет сделать так, чтобы необходимые ей 70 гигаватт были полностью зелеными.

В Министерстве экономических дел и климатической политики Нидерландов нам рассказали, что до 2013 года в стране не было чёткого плана по переходу на ВИЭ — компании и жители ставили ветровые электростанции несколько беспорядочно. Однако, уже в течение нескольких лет работа по переходу на зелёную энергетику идёт весьма активно и продуктивно.

Старший советник по политике водородной энергии в главном Управлении климата и энергетики министерства Карла Робледо поведала нам, что полностью отказаться от угля и газа к 2050 году в Нидерландах хотят за счёт строительства в море огромных ветряных электростанций, а также аккумуляторных комплексов по сохранению электроэнергии.

"Установление ветровых станций на море повышает их продуктивность, они могут вырабатывать в семь раз больше электроэнергии, чем если были бы на суше, так как в море ветер сильнее. Также Нидерланды совместно с соседними странами — Германией, Великобританией, развивают выработку зелёного водорода", - сказала Карла Робледо.

В то же время, нынешняя геополитическая ситуация в Европе и мире вынуждает власти Нидерландов приостановить темпы отказа от угля.

"Да, сейчас уголь потребляют больше в связи с тем, что недостаточно газа из-за геополитической ситуации. Хотя ранее цель была к 2030 году вообще запретить производство угля. Но сейчас приходится увеличивать оборот. Конечно, нынешняя ситуация может повлиять на наши цели по полному переходу на ВИЭ к 2050 году, но в любом случае ВИЭ развивается. Но и влияние продуктов сгорания угля на атмосферу мы делаем минимальным, закачивая под землю СО2, который появляется при сжигании угля. Надеемся, что всё будет балансировать", - подметила Карла Робледо.

Как быть Казахстану?

Если даже развитая европейская страна пока не может полностью отказаться от угля, то нужно ли это делать Казахстану, обладающему собственными запасами этого горючего, и чья система энергетики во многом основывается именно на угле?

Руководитель офиса научно-технологического развития​ и НТС при Международном центре​ зелёных технологий и инвестиционных проектов Гульбазар Медиева полагает, что Казахстан не сможет сделать свою электроэнергетику на 100% свободной от угля и газа, но имеет все возможности и ресурсы, чтобы максимально снизить вред для экологии при использовании традиционных источников энергии.

"Так как ВИЭ не сможет полностью, по крайней мере в обозримом будущем, заменить топливную энергетику, то и Казахстану нельзя полностью отказываться от ТЭС. Но при этом нужны будут новые технологии производства энергии, например, CCUS – технология улавливания СО2, захоронение и использование уловленного СО2. Это мы сейчас видим в Европе, когда они вынуждены использовать уголь", - сказала Гульбазар Медиева.

Алмат Кабыкенов добавляет, что в Казахстане 70% всей генерации электроэнергии зависит от угля, и отказываться от него полностью будет ошибкой.

"Скажу даже больше: эффективность развития ВИЭ будет зависеть от развития угольной генерации. То есть, если у нас будет всё плохо с угольной генерацией, то с ВИЭ тоже будет неважно. Сейчас вопрос не в том, как отказаться от угля, а как сделать так, чтобы уголь стал более экологичным, менее вредным источником генерации энергии в Казахстане. Мы можем наращивать темпы роста генерации ВИЭ, модернизировать существующие угольные ТЭЦ, чтобы сделать их менее вредными для экологии. И ВИЭ может производить очень много электроэнергии в Казахстане. Но нигде в мире пока ВИЭ не генерирует большие объёмы тепла, эти технологии только зарождаются. И в Казахстане с нашим климатом уголь и газ пока нужны для отопления зимой", - пояснил Кабыкенов.

Ориентир на водород

Говоря о выработке зелёного водорода для нужд энергетики Казахстана, в Минэнерго подчеркнули, что наша страна не собирается отставать от Европы и активно сотрудничает со странами ЕС в водородной сфере.

"Водородная энергетика находится на ранней стадии развития. В данный момент, водород является сырьём или реагентом в отраслях промышленности и более 95% мирового потребления водорода приходится на традиционные отрасли, в основном, самостоятельно обеспечивающие потребности в этом газе за счёт собственного производства на специализированных установках непосредственно в месте потребления. В целях определения курса развития водородной энергетики в Казахстане Министерством ведутся работы по разработке Национальной стратегии развития водородной энергетики. Разрабатываемая Стратегия будет акцентироваться на потребности отраслей экономики в водороде и возможности разумного наращивания доли водородной энергетики в общей энергетической системе страны", - сообщили в ответе на наш запрос в Минэнерго РК.

А накануне заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко упомянул о большом контракте с консорциумом Swewind на строительство объектов ВИЭ для выработки трёх миллионов тонн зелёного водорода с 2030 года.

"Полагаю, что Казахстан выбрал верный курс, чтобы не отстать от новых технологий. Потому что, возможно, в будущем уже будет невозможно из-за соответствующих санкций (углеродный налог, обязательства государства) проводить привычную для нас энергетическую политику", - прокомментировала Гульбазар Медиева.

В Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана добавили, что не только Swewind, но и австралийская "Fortescue" изъявила желание строить, получать зелёный водород за счёт ветровых электростанций.

Цена ВИЭ

У всего нового, прогрессивного есть и другая сторона — дороговизна. Например, строительство водородных станций - это дорогое удовольствие. Также необходимо большое количество водных ресурсов: в Казахстане Каспийское море - это единственное место, где можно генерировать водородное топливо на базе ветровых электростанций.

"Сейчас мы планируем съездить в Китай, посмотреть, как там производят водород. В Китае тоже очень развита тема зелёного водорода. Нам необходимо будет просчитать с учётом климатических условий нашей страны и запасов воды, наличия больших водоёмов, какие технологии окажутся более выгодными и доступными для Казахстана", - пояснил Кабыкенов.

Что касается более привычных ветровых и солнечных электростанций, то в Казахстане их строительство и эксплуатация, как выяснилось, не просто важный для экологии, но и финансово выгодный проект. Даже по сравнению с традиционными источниками.

"В настоящий момент, цена на электроэнергию, производимую объектами по использованию ВИЭ определяется путём проведения аукционных торгов по отбору реализации проектов ВИЭ. При этом, необходимо отметить, что в ходе аукционов 2022 года по проектам ВЭС был предложен самый низкий тариф за весь период проведения аукционных торгов (12,39 тг/кВтч). Кроме того, по результатам проведённых аукционных торгов 2022 года минимальная цена по проектам СЭС составила 16,95 тг/кВтч. Вместе с тем, тариф на электроэнергию, производимую традиционными электростанциями, определяется министерством посредством установления предельных тарифов. При этом, учитывая удорожание цен на топливо, железнодорожные перевозки и повышение заработной платы наблюдается динамика роста цен на электроэнергию, производимую традиционными электростанциями", - пояснили в Минэнерго Казахстана.

На стыке Европы и Азии

Казахстан, как известно, проводит многовекторную политику и открыт для инвестиций из всех стран мира. Поэтому для развития ВИЭ в страну привлекаются не только европейские и американские, но и азиатские технологии. Тем более, что даже в самих Нидерландах признают, что самые мощные солнечные батареи сегодня изготавливают… в Китае.

"Действительно, сейчас лидером по технологиям ВИЭ, а это ветровые турбины, лопасти, башни, гондолы, солнечные панели, инверторы, батареи, является Китай. Имея такого соседа, Казахстану легче и дешевле привлекать эти технологии. Солнечные панели дешевеют ежегодно, в Казахстане используются современные технологии. Недавно открыли ветровой парк под Астаной мощностью суммарно 150 мегаватт, который построила китайская компания, там были использованы самые мощные турбины для Казахстана, по 5 мегаватт каждая. Сегодня это самая крупная станция и рекордные сроки строительства. Китайцы применяют самые современные технологии, как ветровые, так и солнечные", - признался Алмат Кабыкенов.

В Минэнерго отмечают, что из действующих на сегодняшний день в Республике 49 ветровых электростанций общей мощностью 1107,4 мегаватт 38 объектов мощностью 501,4 мегаватт реализованы казахстанскими компаниями.

Вместе с тем, итальянской компанией "ENI" реализованы проекты ВЭС мощностью 96 мегаватт, с китайскими инвесторами сотрудничество ведётся в рамках девяти проектов ВЭС мощностью 510 мегаватт.

В ближайшие пять лет планируется ввод 17 ветровых электростанций в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Костанайской, Абайской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях суммарной мощностью 589 мегаватт. До 2027 года планируется ввод 17 проектов ВЭС мощностью 589 МВт, из них семь проектов ВЭС мощностью 168 МВт планируется вести в эксплуатацию казахстанскими компаниями.

Вместе с тем, инвесторами КНР планируется ввод 10 проектов мощностью 421 мегаватт. Также Министерством энергетики РК ведется сотрудничество с крупными компаниями Total, AcwaPowerCompany и Masdar по проектам ВЭС с возможным использованием систем накопления электроэнергии.

Итог

Планы по озеленению электроэнергетики у Казахстана действительно грандиозные. Что самое главное, определенные шаги по их осуществлению уже делаются, и страна не собирается останавливаться на достигнутом. Благодаря своей политике, ориентированной на национальные интересы и взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами мира, Казахстан имеет все шансы, чтобы сделать свою электроэнергетическую отрасль одной из передовых в мире, а экономику — по-настоящему "зелёной", соблюдая баланс между возобновляемыми, альтернативными и традиционными источниками энергии.

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