Зайнутдинову сломали нос перед решающими матчами сборной Казахстана в отборе Евро-2024
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Казахстанский полузащитник "Бешикташа" Бактиер Зайнутдинов получил повреждение в матче с турецким "Истанбулом Башакшехиром" в 12-м туре чемпионата Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
На 35-й минуте Зайнутдинов пытался отобрать мяч у соперника и получил в борьбе локтем по лицу, из-за чего у казахстанца открылось кровотечение на лице. Игра была приостановлена на несколько минут, в течение которых футболисту сборной Казахстана оказывалась медицинская помощь. В итоге Зайнутдинов был заменён на 41-й минуте.
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Фото травмированного футболиста шокировало подписчиков.
"И за это даже карточку не дали"
"В нашей лиге судьи сошли с ума. Выздоравливай скорее, Зайнутдинов"
"Судья мог не видеть эпизод, но как этого мог не видеть лайнсмен?!"
"Что с ним сделали? Он выглядит так, будто вернулся со Второй мировой войны"
"Ничего страшного, пройдет"
"Рефери посчитал, что здесь даже нет фола?"
"Бро, что у тебя с глазами?"
"Позор таким судьям!"
"Зайнутдинову сломали нос и рассекли бровь, а сопернику даже не свистнули фол"
"Турецкие судьи переживают самый мрачный период в истории"
"Нет, он не дрался с Майком Тайсоном. Просто здесь не зафиксировали фола"
"Никакой реакции от судьи не последовало".
Напомним, что Бактиер Зайнутдинов был вызван в сборную Казахстана, которой предстоят решающие матчи отборочного цикла чемпионата Европы-2024 против Сан-Марино (17 ноября) и Словении (21 ноября).
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