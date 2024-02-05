Зайнутдинов стал одним из худших в "Бешикташе" в центральном матче чемпионата Турции, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Статистический сайт Flashscore.com оценил игру казахстанского полузащитника "Бешикташа" Бактиера Зайнутдинова в матче 24-го тура турецкой Суперлиги против "Трабзонспора" (2:0), сообщает Sports.kz.

Зайнутдинов отыграл весь матч на позиции центрального защитника и получил 6,9 балла — это третья худшая оценка у "Бешикташа" среди игроков стартового состава. Лучшим игроком в составе стамбульской команды стал нападающий Семих Кылычсой — он оформил дубль и получил от Flashscore 7,7 балла.

Всего в этом сезоне Бактиер Зайнутдинов сыграл за "Бешикташ" 27 матчей и забил один мяч. В 18 играх лучший бомбардир сборной Казахстана играл в защите.