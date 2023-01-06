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  • Займы на 873 миллиарда тенге выдали по программе 7-20-25 в Казахстане
egov.kz Сегодня, 17:19
204
Сегодня, 17:19
204
Фото: egov.kz

Займы на 873 миллиарда тенге выдали по программе 7-20-25 в Казахстане

О реализации госпрограммы "7-20-25" отчитались в Нацбанке РК, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 5 января гражданам выдано 65 554 займа на сумму 873,6 миллиарда тенге.  

В Астане оформлено 23 130 займов на 359,5 миллиарда тенге, в Алматы почти вдвое меньше - 13 055 займов на сумму 199,7 миллиарда тенге. В Шымкенте граждане получили 5034 займа на сумму 60,9 миллиарда тенге.

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#госпрограмма #7-20-25 #кредиты #Недвижимость
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:19
204
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