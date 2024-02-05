Займы более чем на 978 млрд тенге выдали про программе "7-20-25" в Казахстане
Сегодня, 15:26
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Сегодня, 15:26Сегодня, 15:26
138Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
В рамках программы "7-20-25" в Казахстане выдали 71 952 займа на сумму 978,4 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
В Астане выдано 25 925 займов на 408,5 миллиарда тенге, Алматы - 14 542 займа на 225,9 миллиарда тенге, Шымкенте - 5 374 займа на 67,7 миллиарда тенге.
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