Займы более чем на 978 млрд тенге выдали про программе "7-20-25" в Казахстане

В рамках программы "7-20-25" в Казахстане выдали 71 952 займа на сумму 978,4 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

В Астане выдано 25 925 займов на 408,5 миллиарда тенге, Алматы - 14 542 займа на 225,9 миллиарда тенге, Шымкенте - 5 374 займа на 67,7 миллиарда тенге.