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Завораживающий "марсианский пейзаж" сняли на видео в Казахстане

Сегодня, 19:07
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Азамат Сарсенбев Сегодня, 19:07
Сегодня, 19:07
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Фото: Азамат Сарсенбев

Урочище Бозжыра удивляет всех своей необычной красотой, передаёт BaigeNews.kz.

Многие люди сакральное место Мангистау сравнивают с Марсом, причина тому — удивительный пейзаж.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

Автор: Азамат Сарсенбаев

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