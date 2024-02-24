Завораживающий "марсианский пейзаж" сняли на видео в Казахстане
Сегодня, 19:07
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Сегодня, 19:07Сегодня, 19:07
133Фото: Азамат Сарсенбев
Урочище Бозжыра удивляет всех своей необычной красотой, передаёт BaigeNews.kz.
Многие люди сакральное место Мангистау сравнивают с Марсом, причина тому — удивительный пейзаж.
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Автор: Азамат Сарсенбаев
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