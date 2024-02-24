Завораживающий "марсианский пейзаж" сняли на видео в Казахстане

Сегодня, 19:07

Сегодня, 19:07

Урочище Бозжыра удивляет всех своей необычной красотой, передаёт BaigeNews.kz.

Многие люди сакральное место Мангистау сравнивают с Марсом, причина тому — удивительный пейзаж.

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Автор: Азамат Сарсенбаев