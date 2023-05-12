Заводы, рынки, элитные участки. Список возвращённых государству богатств озвучила Генпрокуратура

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Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил, что государству возвращены активы на сумму более 760 миллиардов тенге, в том числе 575 миллионов долларов – из иностранных юрисдикций, передаёт BaigeNews.kz. Он сообщил это на заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. На нем рассмотрены результаты работы, механизмы принятия арестованного имущества по отдельным делам, а также вопрос о проведении параллельных финансовых расследований.

По его словам, меры по возврату принимаются всеми членами Комиссии и вовлеченными госорганами.

"Верховный Суд удовлетворил 24 протеста генерального прокурора на решения, ранее необоснованно вынесенные в пользу субъектов олигополии. К примеру, принято судебное решение о признании незаконным приватизации 31 процента акций Алматинского завода тяжелого машиностроения. В другом случае постановление Верховного Суда позволило взыскать 1,3 миллиарда тенге с собственников столичного гостиничного комплекса "Думан", - отметил генпрокурор.

Помимо этого, судами удовлетворены десятки исков о возврате незаконно проданного госимущества. Среди них производственные объекты, рынки, коммерческие помещения, элитные участки и многое другое.

"Так, по решению суда в собственность АНПЗ возвращены 50 процентов доли Парка хранения сжиженного нефтяного газа в Атырау. Правоохранительными органами в рамках уголовных дел обеспечен возврат активов на общую сумму 620 миллиардов тенге, из них 575 миллионов долларов – из иностранных юрисдикций. В другие государства направлено более 100 запросов об оказании правовой помощи. По ним арестовано имущество на сумму свыше 100 миллионов долларов США. Министерством финансов с предприятий финансово-промышленных групп дополнительно взыскано более 100 миллиардов тенге налогов. Министерство экологии и природных ресурсов наложило на компании ФПГ штрафы почти на семь миллиардов тенге, а АЗРК применило санкции на четыре миллиарда тенге", - добавил Асылов.

Мерами прокуроров возвращено более 460 тысяч гектаров земель, ранее необоснованно предоставленных субъектам олигополии или не используемых по целевому назначению.

Также возращены государству доли в оптовом рынке Алматы, приобретенной по цене в четыре раза ниже рыночной, 17 коммерческих помещений аэропорта Алматы, неправомерно находившихся в собственности субъектов олигополии.