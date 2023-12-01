Завод по производству ферросплавов построят в Экибастузе в 2025 году
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Свыше 520 рабочих мест появится в Экибастузе благодаря новому заводу по производству ферросплавов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
В правительстве обсудили вопрос строительства завода по производству ферросплавов в городе Экибастузе Павлодарской области.
"Проект мощностью 80 тыс. тонн ферросилиция в год позволит создать более 520 постоянных рабочих мест и увеличить казахстанский экспорт данной продукции в Японию, Южную Корею, США, Турцию и страны Европы. Объем инвестиций по проекту составит свыше 113 млрд тенге, срок ввода в эксплуатацию – 2025 год", - сообщили в правительстве.
Наряду с этим рассмотрены актуальные вопросы дальнейшей разработки нефтяных месторождений.
Члены Госкомиссии обсудили подходы по актуализации Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы. В частности, рассмотрены обновленные критерии включения и исключения объектов продажи, а также предложения по передаче ряда активов в конкурентную среду. Так, передача в конкурентную среду авиакомпании Qazaq Air запланирована на 2024 год.
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