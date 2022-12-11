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Завершилась реставрация древнего городища Отырар
Ученые-археологи и реставраторы полностью завершили работу по частичному восстановлению древнего города Отырар. В Туркестанской области министру культуры и спорта Даурену Абаеву представили результаты реставрационных, археологических раскопок и музеефикационных работ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
На территории древнего городища ученые выявили Ханаку, построенную правителем Ак Орды Ерзен ханом, а также провели частичную реставрацию таких объектов, как Монументальная мечеть из жженого кирпича, Дворец Бердибека, где в начале XV века Эмир Тимур принимал послов Тохтамыш хана, полностью реконструировали Ворота "Жарақты", Северные ворота и Ворота Сопыхана.
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
При входе в город через ворота Жаракты, с левой стороны магистральной улицы обнаружен комплекс, состоящий из жилого дома и гончарного мастерского. К жилой части примыкают производственные помещения.
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
Под навесом перед домом расположены гончарные двухкамерные печи и площадки, где изготавливались и сушились керамические изделия. Мастерская с жилым домом функционировала в XV-XVI веках. Также проводились раскопки, реставрационные и консервационные работы на территории базарной площади XVII века: выявлены хлебопекарный комплекс и жилой квартал.
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
В рамках трехлетнего масштабного проекта для сохранения памятников и обеспечения безопасности туристов на территории города Отырар установлены камеры видеонаблюдения, система оповещения, улицы освещены электрическими фонарями, проложены пешеходные дорожки для туристов и электрокаров, установлены скамейки для отдыха туристов, фонтаны, модульные туалеты и урны для мусора.
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
Даурен Абаев встретился с представителями турбизнеса. Министр инициировал создание тура по Великому Шелковому пути.
"Проделана большая работа на территории древнего городища Отырар. Теперь необходимо создать гранд-маршрут по Великому Шелковому пути, который будет охватывать такие направления, как Алматы, Тараз, Шымкент, Туркестан, и включать все основные культурно-исторические объекты южных регионов. Туристам нужно предлагать посещение историко-культурных объектов, как мавзолеи Айша Бибі, Бабаджа хатун, Тектурмас в Таразе; далее Цитадель и Ибрагим ата в Шымкенте; мавзолеи Арыстан баба и Ахмета Яссауи, городище Отырар и Сауран в Туркестане. Если правильно организовать турпакеты, то данный маршрут будет интересен не только для иностранцев, но и для местных туристов", — сказал Даурен Абаев.
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
В свою очередь, отечественные туроператоры подчеркнули, что готовы по данному маршруту проработать паломнические, этнографические и комбинированные туры продолжительностью от 1 до 6-7 дней.
Стоит отметить, что городище Отырар теперь будет функционировать как музей под открытым небом.
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