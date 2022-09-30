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Mcdonalds.kz Сегодня, 19:49
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Фото: Mcdonalds.kz

Завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева

Завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева, подозреваемого в хищении госсредств в особо крупном размере передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

"Завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, управляющего директора АО "НК "КазМунайГаз" Ибулла Серді и заместителя председателя Правления АО "НК "QazaqGaz" Жанузак Тайыр, которые подозреваются в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов", - сообщили в ведомстве. 

В АФМ уточнили, что подозреваемыми в 2019 году через подконтрольное ТОО "Азиягаз Чунджа" реализована преступная схема хищения средств национальной компании Qazaq Gaz (ранее КазТрансГаз) при поставках газа.

"Похищенные средства в размере 14,5 миллиарда тенге легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности. Подозреваемые сокрыли и утаили подлинный характер совершенных неправомерных операций. Причинённый ущерб в ходе расследования возмещён в полном объеме. Помимо этого, наложен арест на денежные средства в размере 38 миллиардов тенге и недвижимость стоимостью 4,2 миллиарда тенге. Расследование в этой части окончено, материалы переданы на ознакомление участникам процесса", - говорится в сообщении. 

В связи с неполучением результатов правовой помощи из Австрии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии продолжается следствие по другим эпизодам противоправной деятельности Боранбаева.

Параллельно Агентством проводится работа по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счёт незаконных доходов. 

"После поступления материалов от иностранных коллег будет дана соответствующая правовая оценка. С 2010 года компании, аффилированные с Боранбаевым, экспортировали значительную часть производимого в Казахстане газа с концентрацией прибыли на зарубежных счетах, вопреки национальным интересам.  В результате следственных действий указанные объемы казахстанского газа с ежегодной стоимостью свыше 440 миллионов  долларов (207 миллиардов тенге) направлены для потребителей внутри страны и увеличения экспортного потенциала государства", - сообщили в АФМ.

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#АФМ #расследование #Кайрат Боранбаев #КазМунайГаз
Журналист
Сегодня, 19:49
151
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