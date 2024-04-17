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Затопленные районы Петропавловска с высоты птичьего полета

Сегодня, 19:05
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Наталья Волкова. Сегодня, 19:05
Сегодня, 19:05
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Фото: Наталья Волкова.

Последствия паводков в Петропавловске сняли с высоты птичьего полета. На кадрах виден город и прилегающие к нему районы. Теперь добраться до затопленных улиц можно только на лодке, сообщает корреспонднет BaigeNews.kz.

Автор фото, видео Наталья Волкова.

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